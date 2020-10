Besöksförbud på serviceboenden i Kronoby

Under de senaste dagarna har antalet coronafall ökat snabbt i Kronoby. I kommunen med 6 400 invånare har tolv fall bekräftats under epidemin, varav de flesta under de senaste dagarna.

De senaste dagarnas fall av coronasmitta i Kronoby har ett samband med fallen i Vasa och ett hundratal har även exponerats för smittan. Att spåra alla som kan ha exponerats kräver fortfarande en hel del arbete.

På torsdagen utfärdade Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite ett besöksförbud för serviceboenden i kommunen. Under en månad kommer besöken att begränsas på effektiverade serviceboenden.

Samkommunen godkänner dock besök som görs bakom plexiglas, på terrasser eller via videosamtal.

Även inom handikappservicen tas specialarrangemang i bruk under en månads tid.

Kommungården stängdes redan i tisdags och idrottsföreningar har ombetts följa med läget och de egna grenförbundens rekommendationer. Idrottsanläggningar städas mer regelbundet och mindre grupper rekommenderas i hobbyverksamhet.

- Vi kan inte tala om normalt, men livet och verksamheten fortsätter - på ett annat sätt. Vi har olika specialarrangemang på nästan alla ställen, säger tf kommundirektör Ulf Stenman.

Situationen går mot fel riktning

Enligt honom är kommuninvånarna oroade och situationen går mot fel riktning. Stenman vill påminna om att alla bär ett ansvar.

- Nu måste alla ta sitt ansvar och också ta i bruk alla åtgärder. Använd munskydd, håll avstånd och följ övriga rekommendationer från THL.

Enligt Stenman följer man noggrant med läget i Kronoby. Han följer också med förändringar i situationen inom Vasa sjukvårdsdistrikt, eftersom kommunens studerande oftast styr sig mot Vasa och längre söderut.

Å andra sidan pendlar många mellan Kronoby och Karleby.

- Man måste komma ihåg att människor rör på sig och coronan känner inga gränser. Jag hoppas att folk är försiktiga, säger Stenman.

Artikeln baserar sig på Korona jatkaa leviämistään Kruunupyyssä, palveluasumisen yksiköihin vierailukielto – "Normaalista ei voi puhua, mutta elämä jatkuu" skriven av Sari Vähäsarja. Översättning och bearbetning av Juho Teir.