Över 40 000 har skrivit på för modernare abortlag – österbottniska riksdagsledamöter delade i frågan

Vi frågade alla 16 riksdagsledamöter från Vasa valkrets vad de anser om medborgarinitiativet om att förnya abortlagen. Här är deras svar i kort form:

Anna-Maja Henriksson, SFP: Det är ett välkommet initiativ som ligger i tiden.

Joakim Strand, SFP: Om tanken är att vi ska komma på samma nivå som alla övriga nordiska länder och många länder i Europa stöder jag det absolut, att en kvinna ska kunna bestämma själv utan en massa läkarbyråkrati.

Mikko Ollikainen, SFP: Jag hör gärna fler experter men rätten till fri och säker abort är en central del av kvinnors rättighet att bestämma över sin kropp.

Anders Norrback, SFP: Jag understöder initiativet, men med reservation för detaljer. En läkare borde räcka.

Pasi Kivisaari, C: Jag har inte ännu en åsikt i frågan utan vill fördjupa mig i motiveringarna till medborgarinitiativet och annars också höra olika åsikter.

Mika Lintilä, C: Inget svar.

Mikko Savola, C: Inget svar.

Antti Kurvinen, C: Inget svar.

Matias Mäkynen, SDP: Jag stöder initiativet. Processen att göra abort är för byråkratisk och svår i dag.

Kim Berg, SDP: Jag känner inte ännu till ämnet tillräckligt bra för att kommentera det.

Paula Risikko, Saml: Jag har inte bekantat mig med initiativet.

Janne Sankelo, Saml: Inget svar.

Mauri Peltokangas, Sannf: Jag har inte stött på medborgarinitiativet och vill inte ta ställning till innehållet i det.

Juha Mäenpää, Sannf: Nog måste det krävas läkarutlåtanden också i fortsättningen. Abortlagstiftningen måste hållas så pass sträng att abort inte blir ett preventivmedel.

Jukka Mäkynen, Sannf: Inget svar.

Peter Östman, KD: Jag stöder inte en lagändring på de här punkterna. Onödigt många aborter görs oövertänkt.