Film: Om det oändliga – är det här ändpunkten eller vändpunkten för Roy Anderssons karriär?

Ruotsalainen ohjaaja Roy Andersson muistetaan Arlan jugurttimainoksista, sekä elokuvistaan, joissa on kalpeita, epätietoisia ja masentuneita ihmisiä. Nyt Anderssonilta on ilmestynyt uusi elokuva, jossa on jälleen kalpeita, epätietoisia ja masentuneita ihmisiä. Mutta eiväthän ruotsalaiset ole masentuneita ja epätietoisia!