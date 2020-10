På fredag klockan 19.00 smäller det då NHL-klubbarna får börja teckna avtal med kontraktslösa hockeyspelare. Fyra rutinerade finländare – Mikael Granlund, Erik Haula, Mikko Koivu och Sami Vatanen – är ute efter nya kontrakt och dessutom jagar många klubbar en ny målvakt. Det är även möjligt att fredagskvällen bjuder på stora spelaraffärer.

Den rutinerade anfallaren Wayne Simmonds har spelat för fyra klubbar under de två senaste säsongerna. Toronto blir Simmonds femte klubb på tre år.

Bild: Kyle Ross/Icon Sportswire/All Over Press

Efter många stabila säsonger i Philadelphia hade Simmonds svårt att ta för sig i Nashville, New Jersey och Buffalo.

Toronto har varit ute efter fysiska spelare och får en sådan i 32-årige Simmonds. Det ettåriga kontraktet är värt 1,5 miljoner dollar.

Målvakten Malcolm Subban och anfallaren Dominik Kubalik har förlängt med Chicago.

Kubalik, som under sin rookiesäsong noterades för 30 + 16 = 46 poäng på 68 matcher, har tecknat ett tvåårigt kontrakt som är värt 3,7 miljoner dollar per säsong.