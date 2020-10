NHL-klubbarna har fått börja teckna avtal med kontraktslösa hockeyspelare. Fyra rutinerade finländare – Mikael Granlund, Erik Haula, Mikko Koivu och Sami Vatanen – är ute efter nya kontrakt och dessutom jagar många klubbar en ny målvakt. Det är även möjligt att fredagskvällen bjuder på stora spelaraffärer. Yle Sporten följer händelserna i Nordamerika.

Av allt att döma går succémålvakten Jacob Markström förlorad för Vancouver. Klubben värvar nämligen Braden Holtby, som kommer från Washington där han vann Stanley Cup 2018.

Två år och 4,3 miljoner per säsong.

Markström ryktas nu vara på väg till Calgary som tappade Cam Talbot.

Anfallaren Kyle Turris hade ingen lyckad sejour i Nashville. Trots höga förväntningar landade 31-åringens saldo under två säsonger på 54 poäng på 117 matcher.

Bild: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/All Over Press

Förväntningarna på Kyle Turris var höga då han anslöt från Ottawa till Nashville. Kyle Turris fick inte alls till det i Nashville. Bild: Fred Kfoury III/Icon Sportswire/All Over Press

Nashville bestämde sig för att köpa ut kontraktet, som det återstod hela fyra år av. Turris färska tvååriga kontrakt med Edmonton är värt 1,65 miljoner dollar per säsong.

Målvakten Devan Dubnyk lämnade nyligen Minnesota för San Jose. Nu har man hittat en ersättare i Cam Talbot som ansluter från Calgary.

Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

I slutspelet var Cam Talbot Calgarys målvaktetta. Cam Talbot räddar ett skott. Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

Kontraktet är treårigt och värt 3,67 miljoner per säsong.

Alex Stalock och Kaapo Kähkönen konkurrerar i nuläget om den andra målvaktsspaden.

New York Rangers målvaktslegendar blev utköpt. Strax därefter meddelade Lundqvist att han vill fortsätta karriären och efter det dök rykten om en flytt till Washington upp.

Under säsongen tog ryssen Igor Sjestiorkin över som målvaktsetta i Rangers. Lundqvist kramar om Sjestiorkin. Bild: Joshua Sarner/Icon Sportswire

Den 38-årige burväktaren har nu tecknat ett ettårskontrakt med Washington där han bildar målvaktspar med den 23-årige ryssen Ilja Samsonov som NHL-debuterade förra säsongen.

Kontraktet är värt 1,5 miljoner dollar.

Floridas nye klubbchef Bill Zito fortsätter ombygget av Floridas backbesättning. Först värvade han Markus Nutivaara från sin tidigare klubb Columbus och nu ansluter Radko Gudas från Washington.

I NHL har den tunge 30-årige tjeckiske backen även representerat Tampa Bay och Philadelphia. Kontraktet är treårigt och värt 2,5 miljoner dollar per säsong.

Pappa Leo Gudas spelade på 1990-talet i JyP HT.

Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/All Over Press

Radko Gudas i Washingtons tröja. Radko Gudas i Washingtons tröja. Bild: Richard A. Whittaker/Icon Sports/All Over Press

Florida har nu kontrakt med sex backar. Aaron Ekblad, Keith Yandle, Anton Strålman och Riley Stillman är sedan tidigare knutna till klubben.

Florida värvar också Stanley Cup-mästaren Carter Verhaeghe från Tampa Bay. Anfallaren stod för 9 + 3 = 12 poäng på 52 matcher säsongen 2019–20.

Arizonas lagkapten Oliver Ekman-Larsson erbjöd sig att flytta om klubbledningen kunde komma överens med Boston eller Vancouver senast på fredag.

Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

Arizonas lagkapten Oliver Ekman Larsson har sex år kvar på sitt långa kontrakt. Arizonas lagkapten Oliver Ekman Larsson har sex år kvar på sitt långa kontrakt. Bild: Brett Holmes/Icon Sportswire/All Over Press

NHL-insidern Darren Dreger skriver på Twitter att Arizona inte lyckades få till någon affär och att den svenske backen därmed stannar i klubben.

Den rutinerade anfallaren Wayne Simmonds har spelat för fyra klubbar under de två senaste säsongerna. Toronto blir Simmonds femte klubb på tre år.

Bild: Kyle Ross/Icon Sportswire/All Over Press

Wayne Simmonds från Buffalo till Toronto. Wayne Simmonds från Buffalo till Toronto. Bild: Kyle Ross/Icon Sportswire/All Over Press

Efter många stabila säsonger i Philadelphia hade Simmonds svårt att ta för sig i Nashville, New Jersey och Buffalo.

Toronto har varit ute efter fysiska spelare och får en sådan i 32-årige Simmonds. Det ettåriga kontraktet är värt 1,5 miljoner dollar.

Målvakten Malcolm Subban och anfallaren Dominik Kubalik har förlängt med Chicago.

Kubalik, som under sin rookiesäsong noterades för 30 + 16 = 46 poäng på 68 matcher, har tecknat ett tvåårigt kontrakt som är värt 3,7 miljoner dollar per säsong.