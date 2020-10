NHL-klubbarna fick på fredagskvällen börja teckna avtal med kontraktslösa hockeyspelare. Fyra rutinerade finländare – Mikael Granlund, Erik Haula, Mikko Koivu och Sami Vatanen – var ute efter nya kontrakt. Det var ändå målvakterna som stal uppmärksamheten på spelarmarknaden.

Mikael Granlund, Erik Haula, Mikko Koivu och Sami Vatanen lyckades under fredagskvällen inte hitta nya klubbar utan fortsätter att jaga kontrakt.

Här avslutas Yle Sportens bevakning.

Målvakten Jacob Markström, som gjorde en fenomenal säsong i Vancouver, har ryktats vara på väg till Calgary.

Nu är det klart. Svensken får 36 miljoner, sex miljoner under sex säsonger – kvällens största kontrakt hittills.

Tidigare blev det klart att Cam Talbot lämnar Calgary för Minnesota. Braden Holtby flyttar i sin tur från Washington till Vancouver.

De stora blåvita namnen Mikael Granlund, Erik Haula, Mikko Koivu och Sami Vatanen har ännu inte hittat nya klubbar. Det har däremot målvaktsdoldisen Christopher Gibson som under tre säsonger fått spela NHL-hockey i New York Islanders.

Gibson är klar för Stanley Cup-vinnaren Tampa Bay. Det handlar om ett tvåvägskontrakt. Tampas målvakter Andrej Vasilevskij och Curtis McElhinney har kontrakt även för nästa säsong.