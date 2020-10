Kevin Lankinens konkurrent får inget nytt kontrakt med Chicago – ny utmaning väntar för Markus Nutivaara

Bild: �Icon Sportswire (A Division of XML Team Solutions) All Rights Reserved

Efter fyra säsonger i Columbus Blue Jackets har Markus Nutivaara fått en ny arbetsgivare. Backen har trejdats till Florida Panthers. Chicago Blackhawks har i sin tur meddelat att Corey Crawford inte kommer att fortsätta i klubben.

Målvakten Corey Crawford har vunnit två Stanley Cup-titlar med Chicago Blackhawks men nu är det slutspelat i klubben. Chicago bekräftat att man inte kommer att erbjuda Crawford något nytt kontrakt.

Crawford har spelat för Chicago under hela sin NHL-karriär och nu blir han fri agent.

– Jag hade ett samtal med Corey tidigare i dag och det var väldigt känslosamt. Han är där uppe bland våra legendariska målvakter. Det är Glenn Hall, Tony Esposito och Corey Crawford, säger Chicagos GM Stan Bowman på klubbens webbplats.

Chicago har Kevin Lankinen och Collin Delia i truppen medan Malcolm Subbans situation fortfarande är oklar.

– Vi har några unga målvakter i Lankinen och Delia som vi inte har gett en riktig chans. I NHL förlitar man sig mer och mer på unga spelare och vi kommer att anamma det framöver, säger Bowman.

Dallas GM Jim Nill har också meddelat att målvakten Anton Chudobin, som blir fri agent, kommer att testa marknaden och se vad andra klubbar har att erbjuda.

Nutivaara till Florida Panthers

Jarmo Kekäläinen håller just nu på att skapa mer utrymme under lönetaket i Columbus Blue Jackets. Under torsdagen skickade man i väg backarna Markus Nutivaara och Ryan Murray, samt placerade Alexander Wennberg på waivers för att köpa ut hans kontrakt.

För Nutivaara, som har två år kvar på sitt kontrakt värt 2,7 miljoner dollar per säsong, blir det en flytt till Florida Panthers. I utbyte får Columbus anfallaren Cliff Pu.

– Vi är glada över att välkomna Markus till Panthers. Han är en ansvarsfull och tävlingslysten tvåvägsback som har ett bra spelsinne och är bra med pucken. Han blir ett utmärkt tillskott till vårt lag, säger Floridas general manager Bill Zito på klubbens webbplats.

Ryan Murray skickas i sin tur till New Jersey Devils i utbyte mot ett draftval 2021.