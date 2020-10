Ljög Sanna Marin om munskydden för finländarna? Vi synade statsministerns tal i våras och nu

Statsminister Sanna Marin (SDP) under interpellationsdebatten onsdagen den 29 september i riksdagen.

Statsminister Sanna Marin. Statsminister Sanna Marin (SDP) under interpellationsdebatten onsdagen den 29 september i riksdagen. Bild: Lehtikuva

Under gårdagens frågetimme i riksdagen utmanades regeringen angående sin munskyddspolitik från i våras. Oppositionspartierna undrade särskilt varför regeringen inte rekommenderade munskydd i våras, trots att flera andra europeiska stater gjorde det.

Regeringen fattade beslut om munskydd i augusti.

Efter gårdagens frågestund gick diskussionen het på sociala medier kring ifall regeringen ljugit om orsaken till att man inte kom med någon rekommendation tidigare.

Sannfinländarnas ordförande Jussi Halla-aho hörde till dem som ifrågasatte just det. I dag meddelade Samlingspartiet att man föreslår misstroende för familje- och omsorgsminister Krista Kiuru med anledning av hennes hantering av coronakrisen.

Hur är det då egentligen - ljög statsminister Marin, och hur lät det egentligen i våras? Yle Uutiset har granskat Marins tal.

1. Debattens startskott



Hela diskussionen kom igång efter att Pauli Kiuru (Saml) ställde frågor om regeringens munskyddsrekommendation under ett inlägg.

Här är tre av Kiurus mest centrala påståenden och frågor.

- Flera andra länder kom med en stark rekommendation, eller rentav med order om munskydd.



Påståendet stämmer. Rekommendation av ansiktsskydd blev allt vanligare i Europa.

- Vi fick höra att användningen av ansiktsskydd rentav kan skada.



Delvis sant. Det är svårt att bekräfta att påståendet stämmer helt, eftersom vi inte vet vem han syftar på och vem som sagt så. En del experter talade ändå i offentligheten om att användningen av ansiktsskydd kan göra skada, alltså är påstående åtminstone delvis sant.

- Är det fråga om att vi fick höra att vi inte behöver ansiktsskydd för att det inte fanns tillräckligt med sådana?

Det finns ingen ny information i frågans påstående eftersom Marin sa att det inte finns tillräckligt med kirurgiska munskydd redan i våras. Utredningen om ansiktsskydd i tyg var inte ännu klar.

Här kan du se Kiurus en minut långa inlägg. Videon är på finska, utan svensk textning.





2. Vad svarade statsminister Marin och vad sa hon i våras?



Statsminister Marin fick ordet direkt efter Kiurus inlägg. Du kan se vad hon svarade här nedan (på finska).

- Regeringen har aldrig sagt att man inte skulle få använda ansiktsskydd.

Påståendet stämmer. Marin sa det samma redan under riksdagens plenum i våras.

- Vi har hela tiden sagt att man bra kan använda ansiktsskydd, men att man måste använda det rätt - så som hälsomyndigheterna förespråkar - eftersom ett felanvänt ansiktsskydd kan skada mer än göra nytta.



Påståendet stämmer åtminstone delvis Regeringen tillsatte en arbetsgrupp med uppgiften att utreda nyttan och den eventuella skadan med munskydd i tyg. Marin redogjorde för det i ett svar under riksdagens plenum i våras.

Riksdagens plenum 6.5 (på finska)



- Men om vi ser tillbaka på våren, vad skulle ha hänt ifall vi gett en rekommendation om ansiktsskydd utan att det skulle ha funnits tillräckligt av dem? Vi hade massiva problem globalt med att det inte fanns tillräckligt. Det gick inte att få tag på sådana.



Folk hamstrade och en viss kapplöpning om utrustning förekom länder emellan i början av krisen. WHO uttryckte oro för brist på ansiktsskydd redan i februari, alltså redan innan situationen hade eskalerat i Europa.

Försörjningsberedskapscentralens munskyddsaffär som slutade i en brottsanmälan orsakade också gråa hår.

- Vi jobbade hela våren för att få igång också en inhemsk produktion.



Det har rapporterats om fullständigt inhemska ansiktsskydd under våren. I slutet av våren hoppade också de stora detaljhandelskedjorna Kesko och S-gruppen på tåget. De meddelade att inhemska ansiktsskydd börjar säljas i deras affärer.

I slutet av maj meddelade ministrarna att en storskalig produktion av munskydd nu inletts.

Eller i somras när epidemiläget var under kontroll, när det knappt fanns sjukdomsfall?

Det stämmer att läget var lugnt under sommaren. I flera veckor var antalet nya fall per dag under tio.

- Nu när det är höst, när vi har ansiktsskydd, har vi klara rekommendationer från hälsomyndigheternas håll, sådana fanns alltså inte i våras.

Det här stämmer. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderade inte ansiktsskydd förrän i augusti.

Marins en minut långa inlägg under riksdagens plenum 6.5



3. Ljög Marin?

I ljuset av den information vi har att tillgå: Nej. Den allmänna diskussionen kring ansiktsskydd har däremot förändrats efter krisens första månader, men några direkta lögner verkar inte ha förekommit - i motsats till vad oppositionsledarna lät förstå i går.

Marin åberopade också i våras det faktum att det inte fanns tillräckligt med information om hur bra ansiktsskydd av tyg skyddar.

Artikeln är en bearbetad översättning av Yle Uutisets artikel Valehteliko Sanna Marin suomalaisille kasvomaskeista? Läpivalaisimme pääministerin puheet keväällä ja nyt skriven av Viljami Vaarala och Esa Koivuranta. Josefin Flemmich har översatt artikeln.