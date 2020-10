Sammankomster på över 10 personer förbjuds i Österbotten

Regionförvaltningsverket förbjuder sammankomster med över 10 deltagare i Vasa sjukvårdsdistrikt. Det gäller såväl inomhus som utomhus.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 deltagare som ordnas inomhus eller utomhus i kommunerna i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Beslutet är i kraft från måndag 12 oktober till lördag 31 oktober.

Smittor ute i distriktet kan kopplas till Vasa

I Vasa sjukvårdsdistrikts område har antalet covid-19-fall börjat öka betydligt vecka 40. Enligt uppgifter från Vasa sjukvårdsdistrikt den 8 oktober var incidensen nya covid-19-fall under två veckor i sjukvårdsdistriktet 166 fall per 100 000 invånare och 356 fall per 100 000 invånare i Vasa stad.

Under vecka 41 har smittor börjat förekomma också i sjukvårdsdistriktets andra kommuner. Enligt uppgifter från sjukvårdsdistriktet har också smittorna som har konstaterats i kommunerna samband med evenemang som ordnats i Vasa.

Smittor har upptäckts hos personer som studerar i Vasa men bor eller arbetar i andra kommuner utanför sjukvårdsdistriktets område.

Orterna som omfattas av beslutet är: Kaskö, Korsnäs, Kristinestad, Laihela, Larsmo, Malax, Korsholm, Närpes, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vasa och Vörå.

Kommunerna kan vara ännu striktare

Om det epidemiologiska läget förändras gör regionförvaltningsverket en ny bedömning av beslutet att begränsa sammankomsterna.

Om det lokala läget kräver kan kommunerna fatta beslut som är striktare eller kompletterar regionförvaltningsverkets begränsningar.