Strängare coronarestriktioner kan bli verklighet nästa vecka – distansundervisning för andra stadiet och nya rekommendationer för sammankomster förbereds

Coronaläget har försämrats dramatiskt under de senaste dagarna. Regeringen förbereder nu nya rekommendationer för att stävja smittan, skriver Yle Uutiset.

Torsdagens coronasiffor var de högsta under hela hösten, då nästan 300 personer bekräftades smittade, enligt Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Incidensen av nya fall var under torsdagen 34 per 100 000 invånare och under onsdagen 31. Förra veckans tal var 18.

Statsminister Sanna Marin (SDP) berättade i tisdags att regeringen förbereder ett nytt paket med restriktioner som regeringen förhandlar om nästa vecka. Enligt familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) vill regeringen hjälpa regionerna med att stävja epidemin.

På listan finns flera åtgärder som regeringen rekommenderar och som de regionala myndigheterna sedan fattar beslut om.

Nya restriktioner är att vänta nästa vecka, sa statsminister Sanna Marin i tisdags. Statsminister Sanna Marin (SDP) under interpellationsdebatten onsdagen den 29 september i riksdagen. Bild: Lehtikuva

Förslagen till nya restriktioner klara nästa vecka

Enligt Yles uppgifter förbereder regeringen brådskande åtminstone en rekommendation om strängare restriktioner när det gäller sammankomster.

Dessutom förbereder man ett förslag om distansundervisning för elever på andra stadiet. Avsikten är att förslagen ska vara klara senast i början av nästa vecka.

Regeringen drog i september upp riktlinjer för hur man ska handla i olika faser av epidemin. Det är meningen att man ska begränsa vardagslivet mera där det finns många fall av viruset.

Många smittade i sex områden

I torsdags tog epidemin fart i fem landskap: Nyland, Egentliga Tavastland, Egentliga Finland, Birkaland och Södra Österbotten. I landskapet Österbotten är smittan nu inne i fasen för allmän smittspridning.

För tillfället rekommenderar regeringen sammankomster på högst 50 personer. En större mängd människor får samlas endast om man till exempel kan garantera att säkerhetsavstånden hålls.

Enligt Yles uppgifter kommer den här rekommendationen alltså nu att stramas åt.

Regeringen förbereder även en rekommendation om distansundervisning för elever på andra stadiet. Gymnasister och studerande i yrkesskolor skulle då rekommenderas studera hemifrån åtminstone under den så kallade accelerationsfasen av epidemin.

Många skolor kan stå tomma igen i höst om distansundervisning rekommenderas för andra stadiet. Tyhjä naulakko Ahmon koululla Siilinjärvellä Bild: Sami Takkinen / Yle

Enligt THL är en stor del av de som smittas av viruset nu unga. Det har även skett massexponeringar i skolor, men få av exponeringarna har ändå lett till många smittade.

Myndigheterna ska kunna fatta snabba beslut

Regeringen vill med hjälp av de nya rekommendationerna hjälpa de regionala myndigheterna att fatta tillräckligt kraftiga och snabba beslut, så att situationen inte urartar.

Alla restauranger i Finland tvingas från och med torsdag stänga senast klockan 1 på natten. På bilden Panimoravintola Koulu i Åbo. Panimoravintola Koulun henkilökuntaa pukemassa maskeja. Bild: Minna Rosvall / Yle

Regeringen fattar beslut om en del av coronarestriktionerna, de regionala myndigheterna kan bestämma om en del åtgärder.

I onsdags meddelade regeringen att restauranger i regioner där epidemin är värst måste stänga sina dörrar redan klockan 23 från och med söndag.

Från och med torsdagen måste alla restauranger i Finland stänga senast klockan 1.

Resten av restriktionerna varierar beroende på epidemisituationen samt vilka beslut de regionala myndigheterna har fattat.

Artikeln är en översättning av Yle Uutisets artikel "Ensi viikko voi tuoda tiukempia koronarajoituksia – kokoontumisrajoituksia sekä lukioiden ja ammattikoulujen etäkoulua valmistellaan" skriven av Maria Stenroos. Texten är översatt av Frida Holmberg.