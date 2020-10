Svart kors på porten, fastspikade fönster och dörrar – pesten år 1710 var de syndigas straff

Den 29 oktober 1710 deklarerade generalguvernör Carl Nieroht att människorna i Storfurstendömet Finland bestraffats från ovan av en fruktansvärd pest. Nu krävdes kraftiga åtgärder för att få bukt på smittan.

Greve Carl Nieroht förkunnade att pesten olyckligtvis redan hade fått stor spridning och dödat många människor i landets städer och byar. Pesten hade redan en längre tid hade grasserat i Europa och nådde Finland i augusti 1710.

Det är mitt i de här händelserna som Svenska Yle dramas audiodrama Röster från pestens år – en ljudvandring genom hösten 1710 utspelas. Under oktober, som var den värsta månaden, dog ett tiotal människor av pesten varje dag i Helsingfors.

Pestoffren i Helsingfors begravdes på området som idag utgör Gamla Kyrkoparken eller "Pestparken". Där kan man ta del av audiodramat, som är en interaktiv ljudinstallation om människor som genomlevde och dog i pesten för drygt trehundra år sedan.

- Vi har försökt följa den verkliga historien så mycket som möjligt, berättar Jessica Edén, manusförfattare och regissör för audiodramat. En hel del av personerna i dramat har funnits på riktigt och ligger begravda på kyrkogården - bland annat änkan Åkerlund, som ur graven sjunger för sina döda barn, och dödgrävare Clas Classon, som gräver massgravar.

- För mig som manusförfattare kändes det bra att en sista gång låta de här personerna höras och bli ihågkomna.

Pesten skulle kräva allt fler offer, om inte människorna nu gjorde bot och bättring och på alla möjliga sätt motverkade sjukdomens spridning, deklarerade Carl Nieroht år 1710. I tretton punkter slog han fast hur sjukdomen nu skulle bekämpas.

För det första skulle dikena runt husen i städerna hållas rena. Var och en skulle se till att lorten transporterades ut ur staden, så att luften hölls ren. I städernas utkanter skulle man bränna enrisbål för att rena luften, och också i hemmen skulle människorna bränna renande enris.

Hemlösa och annat löst folk som drev runt måste lämna städerna. De skulle få en plats att hålla till på utanför staden, eller återvända till sina hemorter.

De kungliga rådgivarna hade redan slagit fast, att de som reste med skepp eller ville ta sig in i städer måste utfrågas noggrant och bevisa att de inte kom från en smittort eller bar på smittan själva. Det var just skeppsresande som förde med sig sjukdomen till Helsingfors och Åbo.