Ska Sverige hjälpa Finland vid östgränsen och ska Finland jaga u-båtar i Sverige? Det är möjligt genom en ny lag, men kommer grannen att ställa upp när det kniper?

Sverige får möjligheter att ge Finland snabbare militär hjälp tack vare en ny lag som träder i kraft i oktober. Sedan finns inga hinder för Sverige att skicka styrkor till östgränsen eller för den finländska marinen att jaga u-båtar i svenska vatten. Men inga garantier har getts, och det finns de som vill ta samarbetet ännu längre.

Det finsk-svenska försvarssamarbetet har avancerat betydligt under de sex år som samarbetsavtalet har funnits, och gemensamma övningar är numera vardagsmat. Senast kring månadsskiftet september-oktober har svenska plan deltagit i finska flygvapnets årliga operationsövning Ruska 20.



Ett av Flygvapnets Hornet-plan lyfter från en landsvägsbas i Rovaniemi under operationsövningen Ruska 20, oktober 2020.

- Vi är välintegrerade i det finländska luftförsvaret, för varje år övar vi lite svårare och lite bättre. För första gången är vi nu med om markmålsbekämpning, i klartext att vi simulerar bombfällning i Finland, berättar den svenska kontingentschefen, major Erik Stålhandske.- Med god planering går allt smidigt, det känns naturligt att öva tillsammans, intygar Flygvapnets operationschef Juha-Pekka Keränen. De finländska Hornet-piloterna har för egen del kunnat simulera anfall med långräckviddiga JASSM-missiler, en vapentyp som Sverige saknar idag.

Svenska JAS Gripen-plan har under övningen varit stationerade vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, och har turvis varit med om att öva både anfall och försvarsstrid. Ett svenskt spanings- och stridsledningsplan av typen Argus har också deltagit.



Svenska JAS Gripen-plan har varit stationerade i Rovaniemi under Ruska 20-övningen. Svenska flygvapnets JAS 39 Gripen deltog i operationsövningen Ruska 20 vid Lapplands flygflottilj i Rovaniemi, oktober 2020. Bild: Thomas von Boguslawski/Yle

Om det var skarpt läge, och det gällde att försvara Sverige, men från finländskt territorium eller luftrum, hurdana tankar väcker det?

- För mig är det en självklarhet att göra saker tillsammans så att vi hjälper varann åt båda hållen. Jag tycker det är en naturlig del i vår utveckling, säger Erik Stålhandske.

Sedan Antti Kaikkonen tillträdde som Finlands försvarsminister har han hunnit träffa sin svenska kollega Peter Hultqvist ett tjugotal gånger. Tar man med all planering kan man säga att ländernas försvarsmakter har kontakt varje dag.

En del anställda lär ha oftare kontakt med sin svenska motsvarighet än sina finländska kollegor.

Och precis i dessa dagar tar det här samarbetet ett steg vidare. I Sverige träder en ny lag i kraft som är stiftad uttryckligen med tanke på försvarssamarbetet med Finland.