WHO: Coronasiffrorna i världen och särskilt Europa fortsätter gå upp

De flesta flygbolag kräver att passagerarna använder munskydd. Kuvassa on matkustaja kasvomaski kasvoillaan lentokoneessa syyskuussa 2020. Bild: Silja Viitala / Yle

Under gårdagen rapporterades fler fall av coronasmitta i världen än någonsin tidigare under pandemin, uppger Världshälsoorganisationen WHO.

Enligt WHO registrerades drygt 350 700 nya fall världen över i fredags. I Europa fick man kännedom om drygt 109 000 nya fall på 24 timmar.

Brittiska vetenskapsmän meddelar att coronafallen ökar med det dubbla med några veckors mellanrum.

I Frankrike slår sjukhusen larm om att bäddplatserna inte räcker till och i Spaniens huvudstad har 15 dagars undantagstillstånd utlysts på grund av det allt värre smittoläget.

Också i Ryssland och Storbritannien sprids viruset med fart.

Läget alarmerande i Tjeckien

Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC är coronaincidensen just nu högst i Tjeckien av alla europeiska länder. Där finns nu inemot 400 fall av coronasmitta per 100 000 invånare. Spanien och Nederländerna ligger på knappt 310, Belgien på 280 och Storbritannien på 220.

I Finland har coronaförekomsten som känt ökat de senaste veckorna markant. Incidensen i Finland låg i går på 35,6, enligt ECDCs statistik.

Viruset började spridas i december 2019

Sedan pandemins utbrott i december 2019 har 36,6 miljoner människor i världen smittats av viruset och drygt en miljon (1 064 637) har avlidit i covid-19, uppger nyhetsbyrån Reuters.

Eftersom alla inte testas och registreras tros både smitto- och dödsfallen vara högre.

Åtminstone 210 av världens länder eller territorier har rapporterat om coronasmitta sedan viruset började spridas i december 2019.

Reuters, WHO