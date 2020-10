"Det kändes som att jag skulle explodera"

Båda seglarna analyserar konstant vädret, vågorna och motståndarna, och har behövt träna på att tänka högt för att informationsöverföringen i båten ska vara smidig.

Det uppstår situationer där de är av olika åsikt gällande taktiska manövrar. I sista hand är det skepparen Ruskolas uppgift att fatta besluten.

– De svåraste situationerna har uppstått när vi inte har förstått varandra. Jag har sagt någonting men Noora har förstått det helt fel, och då fattar hon kanske inte det bästa beslutet, berättar Wulff.

Situationerna i tävlingarna kommer blixtsnabbt, och då behöver besättningen förstå varandra på en gång. Kortkommandona har slipats under årens lopp.

Den enda återstående europeiska OS-platsen till Tokyo i 49er FX-klassen delas ut vid kvaltävlingar på Palma de Mallorca i april-mars 2021. Noora Ruskola och Mikaela Wulff seglar utanför Helsingfors. Bild: Mikael Oivo / Yle

I den lätta och snabba 49er FX-båten är framför allt gastens uppgift fysiskt krävande. I tävlingar där det blåser hårt brukar Wulff inte ha mycket energi kvar i de sista starterna. Kroppen fungerar men i huvudet står det stilla.

– Då vet Noora att okej, "now it's her time to shine". Hon vet att hon måste prata, förklarar Wulff.

Ruskola nickar och tittar ut i horisonten.

– Jo, i de situationerna är det lite som om jag skulle segla ensam.

Wulff brister ut i sitt kännspaka skratt och protesterar lekfullt.

Ruskola fortsätter:

– Inte på det sättet, men jag har lite monolog för mig själv och måste fatta alla besluten. Då märker man skillnaden till hur mycket du ändå annars är med i beslutsfattandet, parerar Ruskola medan Wulff hummar accepterande.

Upphetsning och irritation

Ruskola och Wulff är väldigt energiska, men det finns dagar då båda är trötta. Då är risken för slitningar stor.

Efter en lång och uttröttande regatta ska de ännu klara av att ge och ta emot ärlig och rak feedback. För Ruskola har det här varit en detalj hon varit tvungen att utveckla.

Att inte ta på näsan.

– Det finns vissa saker som du har satt så mycket effort och tid på, och tror du gjort så bra som möjligt. Och sen säger någon att det inte är tillräckligt bra. Då blir man lite upphetsad och irriterad, förklarar skepparen.

Noora Ruskola och Mikaela Wulff yogar. Bild: Mikael Oivo / Yle

Wulffs sätt att hantera sådana situationer har varit att ställa Ruskola frågor.

– Hon tycker om att fråga, fråga, fråga, och för mig har det varit helt för mycket. Jag har varit så där "wow" och blivit mer och mer irriterad. Och vet du, då kommer man ingenstans, skrattar Ruskola.

– Mikaela har lärt sig att okej, man måste ge mig lite plats. Och när situationen har lugnat ner sig, det vill säga då jag har lugnat ner mig, så kan vi diskutera – och faktiskt komma till något resultat.

Efter tävlingar går många seglare åt varsitt håll – inte Ruskola och Wulff

Ruskolas föreläsning har dragit ut på tiden, och hon är försenad till gymmet där Sportliv ska filma seglarnas gemensamma träning.

– Hon är tidsoptimisten i vårt team, påpekar Wulff samtidigt som Ruskola svänger in på gården med en citybike.

När man ser Ruskola och Wulff tillsammans, och hör dem berätta om sitt samarbete, kunde man lätt tro att de känt varandra sedan barnsben.

– Vi har en god kompisrelation, men vi måste också ha den där professionella vinkeln för att på riktigt få "shit done". Vi måste konstant kunna feedbacka varandra, och skulle man bara vara kompisar skulle det vara ganska svårt, anser Ruskola.