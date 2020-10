Förra veckan reserverades hockeyspelaren Alexis Lafreniere som väntat som etta. New York Rangers, som hade det första valet, lade nyporna på kanadensaren och nu har parterna skrivit ett kontrakt. Lafreniere fick ett snäppet bättre avtal än förra årets drafttvåa Kaapo Kakko.

Att Alexis Lafreniere skulle reserveras som etta var ingen överraskning. Inte heller att han direkt skulle skriva på ett NHL-kontrakt.

Det handlar om ett standardiserat nykomlingskontrakt som är tre år långt och där grundlönen i NHL är 925 000 dollar per år.

Lafreniere är den första spelaren som reserverades 2020 att teckna ett NHL-kontrakt. Han fyllde 19 år på söndagen och spelar som vänsterytter.

Kontraktet innehåller också möjlighet till bonusar. Maximalt kan Lafreniere dra in 3 775 000 per år och 11 325 000 dollar totalt under tre år. Kontraktet är identiskt med det som förra årets draftetta Jack Hughes fick. Hughes representerar grannklubben New Jersey.

I Rangers blir Lafreniere lagkamrat med förra årets drafttvåa Kaapo Kakko. Kakkos kontrakt påminner till stora delar om Lafrenieres, men finländarens bonusdel är aningen mindre. Kakkos maxlön är begränsad till 3 575 000 dollar per säsong.

Två år till för Kaapo Kähkönen

Den 24-årige målvakten Kaapo Kähkönen fortsätter som förväntat i Minnesota. Det färska kontraktet är tvåårigt och i snitt värt 725 000 dollar per säsong.

Det första året är ett tvåvägsår, med 700 000 dollar i NHL och 250 000 dollar i farmarligan AHL. Under det andra året tjänar Kähkönen 750 000 oavsett var han spelar.

Kaapo Kähkönen i Minnesotas tröja. Kaapo Kähkönen räddar pucken. Bild: imago images / Larry MacDougal / All Over Press

Det är tänkt att Cam Talbot ska vara målvaktsetta i Minnesota. Han anslöt nyligen från Calgary då han skrev på ett treårskontrakt. Devan Dubnyk lämnade nyligen Minnesota för spel i San Jose.

Alex Stalock har två år kvar på sitt målvaktskontrakt. Förmodligen får Kähkönen inleda säsongen i AHL-laget Iowa.