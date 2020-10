Storklubbarna vill ta över makten i Premier League – till och med ministeriet ryter till: ”Överraskade och besvikna”

The Telegraph gick på veckoslutet med en oväntad nyhet: de största Premier League-klubbarna vill göra om ligasystemet i England helt och hållet. Beskedet får nu mothugg från många håll, skriver BBC.

Skär ner antalet lag från 20 till 18. Endast de två sämsta degraderas automatiskt, tredjejumbon får kvalspela. Ingen ligacup eller Community Shield – och all makt till de nio långvarigaste klubbarna i ligan.

Där några av förslagets, som nu väcker stor debatt i England, huvupunkter.

The Telegraph rapporterade nämligen på veckoslutet om något som kallats ”Project Big Picture”, som i sin tur grundar sig i funderingar kring hur fotbollens ekonomi kunde tryggas under rådande omständigheter i England.

The English Football League, eller EFL, bad tidigare om 250 miljoner pund av Premier League för att lappa för alla förluster lagen gjort under coronaviruspandemin. Till EFL hör Championship, League One och League Two samt den engelska ligacupen.

”Project Big Picture” ska enligt storklubbarna vara det bästa sättet att få fram summan. Dessutom skulle det brittiska fotbollsförbundet FA få 100 miljoner pund i ersättning för uteblivna inkomster.

Den största förändringen – och orsaken till att experter är tveksamma – gäller just makten i ligan enligt förslaget.

"Ett försök att ta över makten"

Enligt de läckte uppgifterna ska nämligen storklubbarna vilja ta över makten totalt. Enligt förslaget skulle det vara de nio lag som spelat i Premier League längst av alla som skulle fatta alla beslut i ligan – istället för att kräva 14 lags majoritet som läget är just nu.

Enligt BBC ska det ansvariga ministeriet redan ha skjutit ner tanken och kallat det hemlighetsmakeri.

– Vi är överraskade och besvikna att man i kristider bakom låsta dörrar kommer fram till en deal som skulle resultera i en egen liga för topplagen, säger en talesperson.

Enligt BBC ska dessutom en anonym ligakälla ha gått hårt åt förfarandet – som i första hand drivits framåt av Liverpool och Manchester United.

– Det är ett försök att ta över makten, inte ett sätt att stöda mindre klubbar, säger personen.

Premier Leagues ledning ska också ha tagit avstånd från uppgifterna.

– Engelsk fotboll är den populäraste i världen och har en livskraftig och dynamisk ligastruktur som väcker intresse över allt, skriver ligan enligt BBC.