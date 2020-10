Tadzjikistans enväldige president Emomalii Rahmon omvald för femte gången – långvarigaste ledaren i forna Sovjetunionen

Tadzjikistans president Emomalii Rahmon har omvalts för en femte mandatperiod med över 90 procent av rösterna. Den 68-årige Rahmon har styrt centralasiatiska Tadzjikistan sedan år 1992 och han är nu den långvarigaste ledaren i det forna Sovjetunionen.

Centralasiens fattigaste land Tadzjikistan gav förnyat förtroende för den förre sovchosledaren som år 1992 tog över styret av den forna sovjetrepubliken.

Emomalii Rahmon slog därmed ett nytt rekord. Han gick om Kazakstans pensionerade president Nursultan Nazarbajev som den ledare som har styrt längst i det forna Sovjetunionen.

Den förkrossande valsegern var sannerligen ingen överraskning.

Rahmon har gjort sig av med oppositionen samt fria massmedier och hans fyra motkandidater hade närmast ett symboliskt värde.

Den allt mer auktoritära Rahmon har under årens lopp befäst sin makt genom ändringar i konstitutionen. För fyra år sedan ändrades grundlagen så att det inte längre finns någon gräns för hur länge han kan vara president.

I april såg presidenten till att hans 32-årige son Rustam Emomalii blev parlamentets talman och officiellt nr. 2 i hierarkin. Den äldsta dottern Ozoda leder presidentens administration, medan hennes man är vicechef för landets nationalbank.

Släkten kommer från regionen Danghara, liksom de flesta andra ministrar och högt uppsatta tjänstemän i ett land där klaner ännu spelar en stor politisk roll.

Tadzjikerna verkar ha prioriterat fred och stabilitet före ekonomin som har försämrats ytterligare i år på grund av coronapandemin.

Över en miljon av landets 7 miljoner invånare är gästarbetare utomlands, främst i Ryssland. Pengarna som de skickar hem utgör omkring hälften av bruttonationalprodukten.

Inkomsterna från dess gästarbetare har minskat med upp till en fjärdedel i år, men väljare i huvudstaden Dushanbe förklarade sitt stöd för presidenten med behovet av fred och stabilitet efter det blodiga inbördeskriget på 1990-talet.

Socialdemokraterna, som är det enda tillåtna oppositionspartiet, bojkottade presidentvalet. Bild: /All Over Press

Den 66-årige Safar Mallajev röstade på Rahmon på grund av hans "enorma erfarenhet."

- Freden är huvudsaken. Om vi har fred så innebär det att allt är ok, ansåg Mallajev.

Socialdemokraterna, som är det enda tillåtna oppositionspartiet, bojkottade valet.

- Hela maktapparaten och alla nivåer av administrationen arbetar för en enda person och politiken präglas av nepotism, regionalism samt korruption, klagar partiets viceordförande Shokirjon Hakimov.

Inbördeskriget efter Sovjetunionens fall, som krävde upp till 60 000 dödsoffer, fördes mellan Rahmons centralregering och oppositionen som bestod av en brokig samling liberala, demokratiska och islamistiska krafter.

Fred slöts år 1997 och Rahmon var tvungen att ge oppositionen både andrum och representation i administrationen och i parlamentet. Där hade oppositionspartierna med islamister i spetsen omkring en tredjedel av platserna.