Välkommen till Grönroos Garage - här spelas det som inte ryms med på spellistorna

"WHAT KIND OF QUESTION IS THAT?!” frågade rockstjärnan med mullrande röst och stirrade surt på mig. Jag hade ställt den kvistiga frågan “Hur går det?” för att testa ljudnivån i bandspelaren.

Vilket rövhål, tänkte jag och sneglade på mitt papper med frågor om varför bandet klädde sig så rysligt fult 1990.

När intervjun var slut skakade rockstjärnan hand med mig och tackade för en bra intervju. Det var trots allt bra att jag ställde mina dumma frågor som jag ville ha svar på.

Lasse bodde i tio år i Berghäll, Helsingfors rockmecka. Lasse Grönroos sitter utanför nattlig krog med neonljus och dimma på Vasagatan. Promobild för Grönroos Garage. med logo. Bild: Eva Lingon/Tage Rönnqvist

Medan jag klappar mig själv på axeln ger jag mig själv en fist bump i spegeln.

Tills jag minns den gången då vi med Marcus Rosenlund intervjuade Tom Araya från Slayer på backstagen på en jättefestival i England.

Hur många minuter tog det innan jag insåg att det inte alls heller var Araya? Nåja, långt hår, tatueringar, chilenskt utseende - Araya-Schmaraya.

Alice Cooper är en av de sjystaste typerna i rockbranschen. Tredje statsmakten Bild: YLE

Grönroos garage spelar det som inte ryms med på spellistorna

Jag ska starta ett nytt musikprogram. Jag vill sänka ribban för finlandssvenska band och artister att få spotlighten på sig. I Grönroos garage hörs både nytt och gammalt, inhemskt och utländskt och stuff som får bunten att vibrera.

Ett garagerockband från Karis kommer aldrig att få foten in på någon spellista fast de skulle vara nästa Nirvana.

En gangstarappare från Kyrkslätt kan aldrig tävla mot den inhemska underhållningsindustrins gullegrisar som har en egen plats i varenda intervjusoffa vare sig de har något att komma med eller inte.

Därför Grönroos garage.

Har du en låt? Skicka den till Lasse! Lasse Grönroos på nattlig Vasagata. Halva ansiktet syns. Bild: Eva Lingon/Tage Rönnqvist

Spelar du rock, pop, hipster, folk, ambient, goth eller shoe gazing disco emo polka core så ska du skicka din musik till mig.

Jag är (host) ganska musikliberal. “Man ska prova på allting en gång. Utom folkdans”. Och dansband.

Gör så här för att skicka in musik till mig Om du vill få din demo eller skiva spelad i Grönroos garage så ger jag några tips: 1. Skicka din musik per mail som molnlänk (t.ex. Google drive eller Dropbox) eller 1-3 låtar som attachment till lasse.gronroos@yle.fi.

2. Skriv i rubriken artistens namn och Garage eller nånting så jag ser det bland all annan mail jag får.

3. Jag kan inte spela Spotify-länkar. Jag behöver en digital låt.

4. Cd-skivor går bra men p.g.a. coronan vittjar jag sällan mitt postfack. Men ser du mig så ge den i handen direkt.

5. Sätt gärna med Youtube- eller Vimeo-länkar om du har en video.

6. Skriv en kort eller längre biografi så jag vet vad jag ska säga i podden.

7. Lägg gärna med ett par artistfoton.

8. Sätt med dina kontaktuppgifter ifall du vill bli intervjuad. Och det vill du ju.

9. Ha tålamod - alla låtar ryms inte med varje vecka.

Det blir mycket snack med finlandssvenska musiker och andra intressanta musiknördar (sätt in fanfarer här och se upp för ballongerna och konfettin som singlar ner från taket).

Lasse vill sänka tröskeln för finlandssvenska artister att bli spelade i podden och i Vega. Lasse Grönroos på nattliga Vasagatan. Promobild för Grönroos Garage. Bild: Eva Lingon/Tage Rönnqvist

I början av 2020 insjuknade min kollega Tomas “Steken” Ek och jag blev tillfrågad om jag ville hoppa in och göra hans musikmagasin “Vår musik” medan han var sjukskriven.

Coronan slog till just när jag började boka intervjuobjekt men jag fick programmen gjorda.

I maj kom beskedet att Tomas gått bort. Han var en bra karl. Liksom min gamla kollega Ole Holmberg som lämnade oss 2015. Närhelst vi sågs så talade vi om musik.

Skulle jag få en euro för varje skratt jag fått av Oles dåliga vitsar i Yles korridorer eller på Roskilde skulle jag vara en rik man. Nå, jag är en rik man som haft äran att jobba med typer som Tomas och Ole.

Efter X3M:s sänding på Popkalaset I Ekenäs. Lasse grönroos med långt hår och cigarr på Popkalaset i Ekenäs. Bild: Anne Hietanen

I Grönroos garage kommer jag att fortsätta ställa dumma frågor som jag får smarta svar på.

En gång rockjournalist, alltid rockjournalist

Jag har varit rockjournalist, detta mediavärldens smutsigaste troll, sedan jag skrev mina första stapplande recensioner och kolumner för Hufvudstadsbladet, Vasabladet och Studentbladet under tidigt nittiotal.

Metallväktarna gjorde allt före alla andra och litet till. Metallväktarna gör comeback. Vi bjuder på någar nostalgibilder. Bild: YLE

Jag jobbade jättelänge med musik på X3M med programmen Metallväktarna och Musikrepubliken t.ex.

Jag har sedermera arbetat med allt från politiska, samhälleliga och mediakritiska tv-program till dokumentärer om ödehus och ren underhållning.

"Det var ett lustigt sätt att rädda regnskogen på Sting." Vilka frågor skulle du vilja ha svar på av Sting? Sting på Yogamatta. Bild: /All Over Press

Du kan ta Lasse ur rockjournalistiken men du kan inte ta rockjournalistiken ur Lasse

Skulle du köpa en åsikt av den här mannen?

Med Kiss trummis Eric Singer på Tavastias backstage 1996. Lasse Grönroos och Eric Singer (Kiss) på Tavastias backstage 1996. Bild: Privat/Lasse Grönroos

De senaste 20 åren har jag skrikit och gormat i banden The Dogshit Boys och Trashcan Dance. Någonting har jag alltså snappat upp om artistens mödor och eufori under vägen. Läs fast mer i tidningen Journalisti om det.

Dogshit Boys på övre bilden och Trashcan Dance på den nedre. Kollage med The Dogshit Boys ovanför och Trashcan Dance nedanför. Bild: Dogshit Boys: Janne Wass / Trashcan Dance: Marcus Rosenlund

2012 gjorde Metallväktarna comeback. I Yle Vega. Sen lades det ner det. Igen. Jag har en stor papplåda med intervjuer på kassett och minidisk. Kanske någon godbit kan repriseras i garaget när tiden är mogen?

Jag saknar festivaler så fö#"#%"at. Lasse Grönroos på Tuska 2018. Bild: Svenska Yle / Lasse Grönroos

Visst var det fint då jag blev bjuden på öl av Dio, då Metallica skrattade åt mig för att jag diggar Twisted Sister, då Andy McCoy ville fara iväg med vår papp-Kekkonen och då Bruce Dickinson blev arg på mig.

En annan höjdpunkt var att få vara domare i MGP 2014.

Fråga inte varför jag intervjuade Slipknot iklädd studiehalare och studentmössa, med strumpbyxor på huvudet.

Programmet Café Satan i X3M väckte anstöt år 2000 och det gjordes ett skriftligt spörsmål till riksdagen om det. Riksdagsspörsmålstext om Café Satan år 2000,. Bild: Privat/Lasse Grönroos

Nu 20 år senare kan jag le anstängt åt den där gången när de gjorde ett riksdagsspörsmål om vårt sommarmagasin Café Satan. Inte alla musikprogram har dryftats på ministernivå.

Varje gång X3M firar något jubileum så sänder de Café Satan i repris. Som en varning, väl.

Med Corey från Slipknot. Lasse grönroos och corey taylor från Slipknot i mask. Bild: Yle/Parad Media

Men även om jag trivs bättre framför än bakom scenen nuförtiden så kliar det ofantligt mycket i mina fingrar om att få rapportera om musiknyheter och konserter.

Du kan ta Lasse ur rockjournalistiken men du kan inte ta rockjournalistiken ur Lasse.

Så välkomna till Grönroos garage. Nya avsnitt dyker upp på Yle Arenan varje måndag.

Programmet sänds också i Yle Vega måndagar kl 20.03 samt repris på lördag morgon kl. 07.03.