Finlands fotbollsherrar slog Irland med 1–0 i Nations League och är i allra högsta grad med i kampen om gruppsegern. Teemu Pukki har fortsättningsvis svårt att göra mål, men var med om att skapa en rad målchanser. Norwichs stjärna låg i allra högsta grad bakom segermålet som gjordes av Fredrik Jensen.

Anfallaren Fredrik Jensen levererade ett nytt formbesked i landslaget. Han gjorde Finlands enda mål mot Irland och Jensen har nu gjort tre mål på fyra matcher i höstens Nations League.

– Det var en oerhört svår match. Ett bra lag vinner även om man inte spelar på topp. Det var inga strålande insatser av oss men vi tog sex poäng, sa en belåten Jensen efter matchen i tv-intervjun.

– Som offensiv spelare vill man alltid göra mål. Men det var "Teme" som låg bakom dagens mål, konstaterade Augsburgspelaren.

Tre förändringar från start

Förbundskapten Markku Kanerva gjorde tre förändringar i startelvan efter söndagens seger mot Bulgarien. I försvarslinjen tog Albin Granlund Jukka Raitalas plats. På mittfältet ersatte Pyry Soiri Ilmari Niskanen och i anfallet fick Fredrik Jensen starta på Joel Pohjanpalos bekostnad.

Den första halvtimmen var chansfattig. I den 17:e minuten hade Finland ändå stått för ett mönsteranfall som resulterade i ett mediokert avslut av Glen Kamara. Mittfältsmotorn var i vanlig ordning på hugget på det blåvita mittfältet.

I matchens 34:e minut bjöd Robert Taylor på bolltrolleri i straffområdet då han snyggt fintade bort två motståndare och gick på mål, men situationen resulterade bara i en irländsk rensning.

Ett par minuter senare var det Pyry Soiris tur att briljera i straffområdet. Soiri spelade snyggt fram till Teemu Pukki, vars skott från liten vinkel gick strax utanför stolpen.

Strax före halvtidsvilan fick Pukki sin andra stora chans. Kamara stod för en genial framspelning till Pukki som fick bollen i ett bra läge, avancerade och sköt från 16 meter. Bollen slickade stolpen och därmed stod det 0–0 i halvtid.

Fredrik Jensen hjälte

Pukki fick sin tredje chans i den 57:e minuten. Kamara slog en snygg passning till Pukki i straffområdet, men omringad av fyra irländare fick han inget skottläge. Därefter fick Kamara en skottchans som blockerades.

Ett par minuter senare var det Pukki som avancerade och passade till inbytte Ilmari Niskanen i straffområdet. Irländarna fortsatte med sina skottblockeringar och det hela resulterade endast i en hörna.

Då matchen var 63 minuter gammal hade Irland en boll i målramen. På en kontring var Tim Sparv nere i försvarslinjen för att hjälpa till, men tappade sin markering, och Enda Stevens var nära att ge Irland ledningen.

Finland tog ledningen med 1–0 i den 66:e minuten. Pukki bröt snyggt ett uppspel av den irländska målvakten Darren Randolph och fick tag på bollen i ett bra offensivt läge.

Pukkis inlägg hittade Fredrik Jensen vars första mottagning misslyckades, men på sitt andra försök gjorde den Borgåbördige anfallaren inget misstag och tryckte in bollen från nära håll.

Viktig parad av Lukas Hradecky

Albin Granlund åkte på slutet på en skada och blev ersatt av Jukka Raitala.

På stopptid fick Irland en gyllene kvitteringschans då Ronan Curtis nickade på mål från nära håll, men Lukas Hradecky i Finlands bur stod för en strålande räddning.

Före det hade Irland haft en rad hörnor på rad men Finland lyckades hålla tätt.

Finland vann därmed matchen med 1–0.

Grupp 4 i B-ligan Lag Matcher Poäng 1. Finland 4 9 2. Wales 3 7 3. Irland 4 2 4. Bulgarien 3 1 Kvarvarande matcher: 14.10: Bulgarien–Wales (klockan 21.45) 15.11: Bulgarien–Finland

15.11: Wales–Irland 18.11: Irland–Bulgarien

18.11: Wales–Finland Vid lika poäng avgör inbördes matcher. Matchen Finland–Wales slutade 0–1.

Vägen från Nations League till VM

För att ta sig till fotbolls-VM 2022 från Nations League krävs först och främst en gruppseger. Efter att Nations League är färdigspelat rankas gruppvinnarna.

De fyra gruppvinnarna i A-ligan kommer att rankas på plats 1–4 och gruppvinnarna i Finlands B-liga på plats 5–8. Två av dessa gruppvinnare får senare VM-kvala.

Efter Nations League-gruppspelet spelas själva VM-kvalet. Kvalets tio gruppvinnare säkrar en VM-biljett, medan tio grupptvåor får fortsätta kvala tillsammans med två Nations League-gruppvinnare.

Det är de två högst rankade Nations League-gruppvinnarna, som varken slutade etta eller tvåa i sin VM-kvalgrupp, som ställs mot de tio grupptvåorna.

På den här arenan i Qatar spelas VM-finalen den 18 december 2022. På den här arenan i Qatar spelas VM-finalen den 18 december 2022. Bild: EPA-EFE/ALI HAIDER/AOP

Det mesta pekar på att A-ligans ettor – tidigt på onsdagskvällen stornationerna Italien, England, Portugal och Spanien – inte kommer att konkurrera om Nations League-kvalplatserna med B-ligans vinnare.

Om Finland vinner Nations League-gruppen och den vägen tar sig till VM-kvalet väntar en tuff kvalprocess. De tolv kvarvarande lagen delas upp i tre grupper, som alla består av fyra lag. Ett lag från varje grupp tar sig till VM.

Först gäller det att vinna gruppens semifinal, som är ett dubbelmöte, och till sist den avgörande finalen.

Resultat:

Finland–Irland 1–0 (0–0)

66' Fredrik Jensen 1–0

Finlands startelva:

Fredrik Jensen – Teemu Pukki

Robert Taylor – Glen Kamara – Tim Sparv – Pyry Soiri

Jere Uronen – Paulus Arajuuri – Joona Toivio –Albin Granlund

Lukas Hradecky

Byten:

46' Ilmari Niskanen in, Pyry Soiri ut

75' Rasmus Schüller in, Glen Kamara ut

81' Joel Pohjanpalo in, Teemu Pukki ut

86' Joni Kauko in, Fredrik Jensen ut

86' Jukka Raitala in, Albin Granlund ut

Bytesspelare:

Jesse Joronen

Niki Mäenpää

Juhani Ojala

Rasmus Karjalainen

Rasmus Schüller

Leo Väisänen

Juha Pirinen

Nikolai Alho

Joni Kauko

Joel Pohjanpalo

Ilmari Niskanen

Jukka Raitala