Munskyddshärvan: Riksdagen röstade för förtroende för Krista Kiuru

Riksdagen röstade på onsdagen för förtroende för familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP). Rösterna föll 106 för och 79 emot.

Det var riksdagsledamöterna Mia Laiho och Kai Mykkänen från Samlingspartiet som föreslog misstroende för Kiuru.

Missnöjet gällde bland annat Kiurus förfarande då man inte rekommenderade munskydd i våras.

Enligt Mykkänen grundade det sig inte på vetenskap och den information som vid tillfället fanns att tillgå.

- Social- och hälsovårdsministeriets ledning och ministern med ansvar för coronarestriktioner måste i alla situationer redogöra för hela sanningen, och för vilka åtgärder man väljer. Där har Kiuru misslyckats, sade Mykkänen då förslaget offentliggjordes.

På onsdagen kommenterade Mykkänen frågan med att han hoppas att regeringen lärt sig något.

- Vi vill inte ge specialmandat till Social- och hälsovårdsministeriet eller ministern att sopa information under mattan som vi medborgare kunde ha nytta av för att skydda våra närmaste.

Noggrant planerad procedur vid omröstningen

Misstroendeomröstningen skedde med hjälp av noggrannt planerade specialarrangemang på grund av coronavirusepidemin.

Omröstningen genomfördes maskinellt och pågick i cirka tio minuter.

Ledamöterna bar munskydd, kom an efter in i plenisalen bakre vägen och lämnade salen via sidoutgångarna.

Det hela gick förhållandevis smärtfritt. En debatt äger för ovanlighetens skull rum efter omröstningen.

