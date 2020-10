Snabbt stigande coronasiffror också i Tyskland – i dag väntas beslut om nya åtgärder

Bild: ullstein bild - M�ller-Stauffenberg / Alltagsmasken mit Schriftzug BER/ All Over Press

Också i Tyskland har antalet bekräftade coronafall ökat betydligt under de senaste dagarna och veckorna. Man ligger för tillfället på omkring 4 000 nya fall per dag och i dag ska man under ledning av förbundskansler Angela Merkel ta ställning till hur man nu ska gå vidare.

På många håll i Tyskland har coronarestriktionerna igen skärpts. Bland annat i Berlin där barbesökare från och med i lördags är tvungna att leva med att barer och restauranger måste stänga redan klockan 23.

Liknande regler gäller också i flera andra tyska storstäder och i dag är det möjligt att restriktionerna ytterligare skärps då de tyska delstatscheferna ska diskutera coronaläget, under ledning av förbundskansler Angela Merkel.

Det här är första gången under den pågående coronakrisen som man konkret träffas och redan det säger en hel del om allvaret i situationen.

Under dagens möte kommer man bland annat att än en gång försöka förenhetliga det virrvarr av coronaregler och restriktioner som för tillfället gäller i de 16 tyska delstaterna.

Många storstäder riskområde

Diskussionerna kommer bland annat att handla om det mycket omdiskuterade och kritiserade inkvarteringsförbudet, som i förra veckan infördes i många delstater.

Helt konkret handlar det om att personer som kommer från riskområden i hemlandet, det vill säga områden med mer än 50 coronafall per 100 000 invånare, inte längre kan ta in på hotell i vissa delstater.

För tillfället finns det över 40 riskområden i Tyskland och hit hör bland annat storstäder som Berlin, Köln, München, Stuttgart och Frankfurt.

Av de över 400 förvaltningsregionerna i Tyskland var i tisdags ingen helt coronafri.

– Vi ser att de regionala skillnaderna håller på att försvinna och vi måste nu snabbt komma med enhetliga lösningar, så att situationen inte blir som den i Frankrike eller Spanien, säger den bayerske regeringschefen Markus Söder i en intervju för rundradiobolaget ARD.

– Mer munskydd, mindre alkohol genom begränsningar och färre personer på festerna. Det här måste nu börja gälla i hela landet, fortsätter Söder.