USA:s Högsta domstol låter Trump stoppa folkräkningen i förtid – kan få vittgående följder för demokratin

USA:s Högsta domstol ger president Donald Trump rätt att avbryta den pågående folkräkningen i förtid före årets slut. Beslutet har stor betydelse både för den politiska representationen och för hur federala budgetmedel fördelas.

Demokraterna har länge varnat för följderna om de konservativa domarna i Högsta domstolen, av vilka han själva har utsett två, låter Trump och republikanerna fullfölja sina planer. Demokraterna och andra kritiker befarar att minoriteter blir underrepresenterade om folkräkningen stoppas alltför tidigt och att det drabbar mer urbana och fattigare distrikt.

Vita huset motiverade sin avsikt att stoppa folkräkningen långt före utsatt tid, med att man behöver tid för att rapportera om resultaten till Trump och kongressen. Det ger Trump möjlighet att fatta vittgående beslut för framtiden, även om han förlorar presidentvalet om tre veckor.

Det var en klen tröst för motståndarna att de kunde skjuta upp administrationens planer i två veckor, så länge som rättsprocessen pågick.

Folkräkningen utförs enligt grundlagen vart tionde år i USA och den ligger som grund för hur representanthusets ledamöter och andra demokratiskt valda representanter fördelas.

Federala medel till delstater och distrikt fördelas också enligt folkräkningens resultat, vilket kan avgöra var ett sjukhus eller en skola byggs.

Högsta domstolen fattade sitt beslut samtidigt som oberoende statistiker och ansvariga myndigheter har slagit larm om stora brister i hur folkräkningen har utförts.

Många befarar att folkräkningen inte håller måttet och att migranter har varit rädda för att svara på frågor av rädsla för myndigheter samt pandemin.

Trumps administration kan alltså nu stoppa folkräkningen omedelbart och inte i slutet av oktober så som demokrater, lokala distrikt och medborgarorganisationer har krävt.

De ville ha tilläggstid på grund av de problem och förseningar som coronavirusutbrottet orsakade och de var oroade över hur folkräkningen har politiserats. De var också rädda för att myndigheterna med flit inte har räknat migranter utan uppehållstillstånd, så noggrant som de borde.

Domstolar har tidigare avvisat Trumps krav på att man inte räknar så kallade papperslösa, trots att alla som befinner sig i USA ska räknas enligt grundlagen.

Folkräkningsbyrån ska överlåta resultaten av folkräkningen senast den 31 december, så att kongressen kan dela fördela platserna i representanthuset.

Byrån själv föreslog i april att datumet för överlåtelsen skulle skjutas fram med tre månader, men det gick inte Trump och republikanerna i kongressen med på.