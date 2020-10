Antti Ruuskanen fortsätter karriären i ett år till – medger att Vetters jättebåge nästan fick honom att lägga av direkt: ”En oförglömlig bilresa”

Då Antti Ruuskanen fick höra om Johannes Vetters monsterkast på nästan 98 meter höll han på att tappa allt hopp. Men efter en längre betänketid har han ändå fattat beslutet att fortsätta jaga OS-drömmen.

– Det har varit ett speciellt år som idrottare, summerar Antti Ruuskanen på en presskonferens på torsdagen.

Orsaken till att Ruuskanen kallat mediekåren på plats är enkel: spjutkastaren har äntligen fattat beslut om karriärens fortsättning. Egentligen skulle beskedet komma redan i början av oktober.

Men helt som Ruuskanen också själv säger kräver så stora beslut att man är säker på vad man vill göra.

– Det tog lite längre än väntat att ta beslutet – men Antti Ruuskanens karriär tar slut hösten 2021. OS-drömmen lever fortfarande. Jag vill nå framgång där. Och därför tänker jag ta mig igenom en säsong till, säger Ruuskanen.

Spjutkastaren sticker inte under stol med att han ännu i september var av annan åsikt. I Sverigekampen fick han ge sig mot Toni Kuusela – och i bilen på vägen hem från Tammerfors fick han höra om ett ännu längre kast.

Johannes Vetter stal nämligen showen den söndagen då han nästan skrev om det ”oslagbara” världsrekordet i spjut.

– Om någon hade frågat mig direkt efter Sverigekampen då jag hörde om Vetters monsterkast så ... det var en oförglömlig bilresa hem, säger Ruuskanen.