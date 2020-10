Coronapatienterna i Finland dubbelt fler än för några veckor sedan – WHO: Unga och friska får kanske coronavaccin först år 2022

Coronavirusfallen har ökat märkbart under den senaste månaden, skriver Institutet för hälsa och välfärd i sin senaste rapport. Antalet människor som vårdas för viruset har fördubblats sedan slutet av september.

Det är fortsättningsvis yngre människor som utgör största delen av de smittade. Under förra veckan, vecka 41, var över 80 procent av de smittade under 50 år, över 60 procent var under 30 år.

För tillfället ligger r-talet, det vill säga hur många personer en coronapositiv person smittar i snitt, på 1,30–1,55.

De flesta fall från den föregående veckan härstammar från hemlandet, under fem procent av de smittade har smittats utomlands.

En fjärdedel av fallen bland sådana som redan var i karantän

Vasa sjukvårdsdistrikt beskrivs som värst drabbat för tillfället. Coronaviruset sprider sig också snabbt inom Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS), i Egentliga Tavastland, Birkaland, Egentliga Finland, Södra Österbotten och på Åland.

Drygt en fjärdedel av de nya fallen påträffades bland sådana som redan försatts i karantän.

Källan till smittan är oklar i hälften av fallen. Speciellt inom HUS område och i Vasa är smittkällan ofta oklar. På andra håll i landet är smittan oklar i 20–25 procent av fallen.

Cirka var fjärde person har smittats i familjekretsar och var femte på arbetsplatsen eller i samband med hobbyer, enligt de fall där man kunnat kartlägga källan till smittan.

Av alla massexponeringar skedde drygt hälften i daghem och skolor, men endast enstaka coronafall har påträffats där. Fler positiva coronafall har däremot påträffats efter massexponeringar i restauranger, barer, nattklubbar och under möten i privata utrymmen.

Man kan se massexponeringar i social- och hälsovårdsenheter i sju sjukvårdsdistrikt. Det gäller exempelvis vårdhem eller andra vårdavdelningar.

THL:s uppmaning: Minska på närkontakterna

Enligt institutet har man fått flera kluster under kontroll tack vare snabb spårning och effektivt riktade kontrollåtgärder.

Regionala och lokala åtgärder beskrivs därför som lösningen. Institutet påminner alla om att inte delta i evenemang eller träffa människor i allmänhet om man är sjuk – även om man bara har milda symtom.

– Alla kan med sina egna handlingar sakta ner virusspridningen. Att minska på närkontakterna är viktigt också för friska människor i epidemiläget vi är i, skriver institutet.

Om närkontakter inte kan undvikas, rekommenderas munskydd.

Fokus på vaccin

Forskare världen över jobbar hårt med att hitta ett coronavaccin för tillfället. Enligt uppskattningar kommer det dröja till nästa år innan det finns ett vaccin.

När ett vaccin väl finns blir frågan vem som vaccineras först aktuell. Enligt Världshälsoorganisationen WHO:s chefsforskare Soumya Swaminathan kommer man prioritera de som jobbar inom vården och de som hör till riskgrupperna.

Vaccin utvecklas på många håll i världen. På bilden Sputnik V-vaccinet från Ryssland. En person håller upp ett provrör med ryskt coronavaccin. Bild: EPA-EFE/All Over Press

Unga och friska människor kan däremot tvingas vänta till 2022 innan de får ett vaccin, säger hon enligt brittiska tidningen The Guardian.

Hon hoppas att åtminstone ett fungerande vaccin existerar nästa år, om än med endast "begränsad åtkomst". Hon ser brådskande massvaccinationer som osannolika, även om ett flertal vaccin för tillfället testas på människor.

