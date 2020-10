Morgonkollen: Kommuner slösar skattepengar när de inte samarbetar inom it – och fyra andra nyheter att ha koll på

Här är fem nyheter att ha koll på den här torsdagsmorgonen.

Svenska Yles granskning: Kommuner dåliga på it-samarbete

Tre av fyra finlandssvenska kommuner samarbetar bara lite eller inte alls kring it, visar Svenska Yles granskning.

Det här betyder att skattepengar slösas och att digital utveckling släpar efter, enligt experter. Totalt betalade Finlands kommuner cirka 680 000 000 euro för tjänster inom informations- och kommunikationsteknik i fjol.

Staten har försökt sporra kommuner och städer att jobba tillsammans inom områden, men det har inte fått önskad effekt.

Brottsstraff kan skärpas om gärningen beror på offrets kön

Om offrets kön varit motiv för ett brott kan straffet för brottet skärpas, föreslår Justitieministeriet i ett lagutkast som nu är ute på remiss som ett led i regeringsprogrammets skrivelse om könsrelaterat hat.

För tillfället kan brottet skräpas om motivet varit offrets etniska ursprung, sexuella läggning eller funktionsnedsättning. Nu vill man alltså lägga till kön till den här listan.

Om motivet är offrets kön kan det påverka straffet i framtiden. Lavastettu ihmiskaupan uhri eli seksityöläinen hotellihuoneessa, Helsinki, 24.7.2020. Bild: Jari Kovalainen / Yle

Malin Kock-Hansen hör till en av dem som varit med om könsbaserat hat i samband med en flyktingdiskussion på nätet.

– Det är bra att du visar åt folk vilken fitta du är, skrev en man åt henne.

Prisregn över filmen Aurora på Jussigalan

Årets Jussi-gala ordnades i Kabelfabriken i Helsingfors i går – trots det rådande coronaläget. Priserna delas ut för förra årets bästa inhemska filmer och deras skapare.

Priset för årets bästa film gick till filmen Aurora. Filmens regissör Miia Tervo fick också pris för bästa regi. Mimosa Willamo kammade hem priset för bästa kvinnliga huvudroll för sin roll i filmen.

Mimosa Willamo fick pris. Mimosa Willamo Bild: Lehtikuva

Pekka Strang fick Jussistatyetten för bästa manliga huvudroll för filmen Koirat eivät käytä housuja.

Läs mer om galan och priserna här!

Skärpta coronarestriktioner i Tyskland och Frankrike

Tyskland har under det senaste dygnet bekräftat rekordmånga nya coronafall och skärper nu restriktionerna i landet. Nya regler om munskydd och sammankomster börjar gälla i de områden där man registrerat 35 fall per 100 000 invånare under en period på sju dagar.

– Vi får se om det vi gjort i dag är tillräckligt. Det här är varför min oro inte försvinner efter i dag, sade förbundskansler Angela Merkel när hon meddelade om restriktionerna igår kväll.

Angela Merkel under gårdagens presskonferens. Förbundskansler Angela Merkel tar bort sitt munskydd för att hålla presskonferens 14.10.2020. Bild: AFP / Lehtikuva

I Frankrike utlyses nationellt hälsonödläge från och med lördag, meddelade president Emmanuel Macron i ett tal under onsdagskvällen.

Det blir bland annat nattligt utegångsförbud i nio storstäder i fyra veckor framöver (från och med lördag).

Under det senaste dygnet har över 22 000 nya fall i Frankrike bekräftats. Dygnet innan var antalet 13 000.

– Vi ska inte vara inaktiva men vi ska inte heller drabbas av panik. Vi måste agera och sätta stopp för spridningen, sade Macron.

Tiden rinner ut för Storbritannien och EU

Storbritannien och EU har fortfarande inte enats om ett avtal. Tidigare fastställde den brittiska premiärministern Boris Johnson den 15 oktober (i dag) som en tidsgräns för när ett avtal med EU borde vara fastslaget.

Inom EU vill man inte överdramatisera datumet utan räknar med fortsatta förhandlingar även under de kommande veckorna.

Boris Johnson och Ursula von der Leyen träffades i Downing Street i januari. Nu förhandlar de två främst per distans. Ursula von der Leyen och Boris Johnson utanför Downing Street i Bild: EPA-EFE/All Over Press

– Det börjar bli bråttom om EU och Storbritannien ska hinna enas om att avtal före årsskiftet då övergångsperioden efter brexit löper ut. Men just nu är det inte mycket som talar för ett genombrott i förhandlingarna om ett handelsavtal, skriver Svenska Yles korrespondent i Bryssel Rikhard Husu.

Kallare luft strömmar in i landet från nord. Regnskurar eller snöbyar förekommer på somliga håll, men i största delen av landet är det uppehåll.

I landets södra och mellersta delar är det halvklart till mulet och någon regnskur. Det är mellan 4 och 9 grader varmt.

I landets norra del ligger temperaturen mellan 2 och 5 grader.