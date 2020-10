Många ishockeyspelare är utan kontrakt – Julius Nyqvist extraknäcker på lager: "Det är bara att vänta med spänning"

Bild: All Over Press

Ilari Filppula, Juhamatti Aaltonen, Michael Keränen, Sami Lepistö, Sakari Salminen. Det här är bara en liten del av en lång lista på toppspelare som står utan kontrakt. Den 27-årige Julius Nyqvist har ett förflutet som back i bland annat HIFK – nu extraknäcker han på lager.

Många namnstarka finländska ishockeyspelare är för stunden utan kontrakt. Eller med andra ord: arbetslösa. Värst drabbade är de som saknade kontrakt inför den nyss startade säsongen. Och framför allt de som inte förtjänat stora summor fram till den pågående krisen.

Det är naturligtvis coronapandemin som är orsaken till det minst sagt märkliga läget på spelarmarknaden. Vissa ligor är för tillfället stängda, eller i varje fall lagda på is, vilket innebär att det finns ett överflöd av lediga kvalitativa spelare.

Förutom ett överflöd av spelare, har klubbarna i de ligor som snurrar på kämpigt med sin ekonomi på grund av bland annat små publikmängder och allmän osäkerhet. Vilket å sin sida innebär att de inte är redo att investera i nya spelare – framför allt eftersom många spelare lånas till FM-klubbarna billigt från exempelvis Nordamerika.

– I praktiken fungerar det så att spelarna ber om en gratis lunch och en bostad, och tillåtelse att åka tillbaka på julpausen. Så klart nappar klubbarna på det, sade Juha-Pekka Haataja härom veckan till tidningen Ilta-Sanomat.

Den 37-årige Haataja, som är alla tiders skyttekung i power play i FM-ligan beslöt tidigare i höstas att avsluta sin karriär. Han hade velat fortsätta sin karriär i någon av de bättre (och mer penningstinna) ligorna i Europa men dörr efter dörr stängdes rakt framför näsan på målsprutan – trots att lagens tränare hade velat ta emot Haataja. Det ekonomiska läget tillät inte ett nytt kontrakt.

– Sakta men säkert föll lagen, dit jag hade velat flytta, bort. Min agent sade hela tiden att jag nog kommer att hitta ett lag. Å andra sidan hade jag själv ganska höga krav på paketet, sade Haataja till Ilta-Sanomat.

"Det är bara att vänta"

Juha-Pekka Haataja valde att avsluta sin spelarkarriär men många andra spelare med ungefär samma status är inte ännu redo att sätta skridskorna på hatthyllan. Julius Nyqvist omges inte riktigt av samma stjärnglans som Haataja, men det oaktat är han en ligameriterad back med ungefär 100 FM-ligamatcher på bältet.

De tre senaste åren har han hållit till i den danska ligan, men nu är han både klubb- och kontraktslös. I väntan på ett kontrakt jobbar han deltid på ett lager.

– Jag är i Finland och saknar kontrakt. Det är bara att vänta med spänning om någon ger mig ett nytt kontrakt, säger Nyqvist till Yle Sporten.

Nyqvist berättar att situationen är exceptionell. I vanliga fall kan spelare tillfälligt vara utan kontrakt under sommaren, men att så här många meriterade ishockeyspelare skulle vara arbetslösa så här sent in på hösten är remarkabelt.

– Ovetskapen tar på nerverna. Att får man över huvud taget spela den här säsongen eller inte.

För att hålla formen tränar Nyqvist regelbundet, både för sig själv och på isen tillsammans med kompisar i amatörlag.

Nyqvist förlitar sig på sin agent, men menar att man nog som spelare också kan vara aktiv genom att höra sig för bland kollegor. Eller så kan man göra som backen Juuso Pulli – som till sin spelarprofil är ungefär i samma klass som Nyqvist: 29-åring som spelat 161 FM-ligamatcher och mest hållit sig utanför de största rubrikerna.

Han söker efter ett nytt lag på Twitter.

Nyqvist har inte tills vidare vänt sig till de sociala medierna i jakten på jobb: "Jag litar på att agenten fixar".

Jobb på lager

I brist på ishockeyarbete i allmänhet, och pengar i synnerhet, extraknäcker Nyqvist på ett lager.

– Någonstans ifrån måste man ju få pengar, säger Nyqvist.

Han är väl medveten om han befinner sig i en helt annan sits än spelare som Juhamatti Aaltonen, Ilari Filppula och Michael Keränen som samlat på sig stora summor under sin karriär: vi talar både euron och framför allt schweiziska franc och ryska rubel, i viss mån även svenska kronor.

– Vissa har hunnit förtjäna lite mera och det är klart att man själv avgör för en hurdan summa man är redo att spela. Men för många äldre spelare kan ett mellanår också vara jobbigt. Många spelar bara för att det inte ska bli ett mellanår där man tappar touchen.

För tillfället väntar Nyqvist febrilt på att någon ska ringa och säga de magiska orden "Vi behöver dig". Nyqvist hoppas att det kan bli aktuellt med att spela i exempelvis Mestis.

– Det viktigaste är att det inte blir ett mellanår. Det är alltid ett dåligt startläge inför följande säsong. Nog får man någon lön i Mestis också, man måste ju kunna betala sin bostad.

– Det är bara att vänta med spänning. Ett telefonsamtal kan ändra på allting. Fast man vet ju aldrig om coronan blir värre och all ishockey slutar, säger Nyqvist.

Ett sådant här Lejonlag kunde Finland få på benen i fall man anlitade kontraktslösa spelare:



Målvakter:

Atte Engren – Antti Niemi – Karri Rämö

Backar:

Sami Lepistö – Julius Honka – Anssi Salmela – Topi Jaakola – Joonas Järvinen – Ilkka Heikkinen – Tommi Taimi – Mikko Mäenpää

Anfallare:

Juhamatti Aaltonen – Ilari Filppula – Michael Keränen

Sakari Salminen – Janne Keränen – Pekka Jormakka

Toni Kallela – Antti Erkinjuntti – Janne Pesonen

Vili Sopanen – Teemu Ramstedt – Jasse Ikonen

Reserver:

Matias Myttynen, Janne Tavi och Sami Lähteenmäki.

Därtill kommer ännu vissa NHL-spelare (NHL börjar ju först efter årsskiftet) som saknar kontrakt så som Mikael Granlund, Sami Vatanen, Erik Haula och Markus Hännikäinen.