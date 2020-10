Tage Rönnqvist: "De vackraste ögonblicken i klassiska actionfilmer är då muskulösa män visar känslor"

Vilken låt borde spelas varje gång Tage Rönnqvist kommer in i ett rum? Vilken är enligt honom det största ögonblicket i en klassisk actionfilm? Vem skulle han helst göra en musikvideo med? Detta och mycket mera får du reda på när tio kända personer ställer frågor till mediaproducenten Tage Rönnqvist.

I denna intervjuserie har Johannes Björkqvist bett elva finlandssvenska kända personer eller grupper att ställa frågor till varandra. Näst ut i denna serie är mediaproducenten Tage Rönnqvist.

Tage Rönnqvist grundade medieproduktionsbolaget Eva Lingon tillsammans med Rasmus Tåg 2011. Eva Lingon har producerat ett sjuttiotal musikvideor, bland annat X3M feat. Pandora - Drottningen av Åland, KAJ - Pa to ta na kako?, Santa Cruz - Aiming High och X3M - Pampas City (feat. Seesar XL). De har även filmat och klippt Egenland och Så Jävla Duktig. Han gör podden 85-95 tillsammans med Joakim Levälampi. I podden tar de under varje avsnitt ett djupdyk i en klassisk actionfilm.

Tage Rönnqvist har i denna serie fått frågor av fotbollsspelaren Linda Sällström, artisten Fredrik Furu, skådespelaren Susanne Marins, producenten Janne Hyöty, kulstötaren Tomas Söderlund, programledaren Märta Westerlund, äventyraren Patrick Degerman, dansbandslegenden Hans Martin, skådespelaren Jonas Bergqvist och artisten Hanna Lagerström.

Jonas Bergqvist är skådespelare på Wasa Teater. jonas bergqvist Bild: Frank A Unger/Wasa Teater

Jonas Bergqvists fråga: Vilken låt borde spelas varje gång du kommer in i ett rum?

– Den här var lätt! Cheap Tricks låt Mighty Wings är ju fenomenal. Låtens inledning är lite lugnare, men sen sparkar den igång med distade gitarrer. Att glida in till den är ett beprövat koncept. När jag spelade innebandy i gymnasiet så spelades Eminems Lose Yourself när jag gled in på planen.

Musikproducenten Janne Hyöty har skördat framgångar i Japan de senaste åren. Janne Hyöty Bild: Yle/Petter Sandelin

Janne Hyötys fråga: Vad anser du vara det största ögonblicket i en klassisk actionfilm?

– Det måste nog vara alla kärleksscener. I varje klassisk actionfilm får du massvis med action, men det är inte så vanligt att stora muskulösa män visar ömhet och känslor. Ett briljant exempel på detta är då Arnold Schwarzenegger mumsar i sig glass med sin dotter i filmen Commando. Vackrare filmscen är svår att hitta.

Susanne Marins är skådespelare på Wasa Teater. Susanne Marins på golvet med en gitarr. Bild: VBL

Susanne Marins fråga: Vem skulle du göra en musikvideo med om du fick välja?

– Oj, svår fråga! Spontant kom jag att tänka på The Weeknd. De har så sjukt snygga musikvideon. Med dem skulle man få experimentera och ta ut svängarna. Alternativt något dödsmetallband eftersom de alltid ger allt framför kameran.

– Drömmen är ju att få göra en musikvideo med snöskotrar, men det kostar sjukt mycket att producera. Vi skulle behöva filma vid typ Enare träsk en kall novemberkväll och vi skulle säkert gå på minus med hela projektet, men kul skulle det vara.

Lyssna på de övriga frågorna och svaren i klippet nedan. Där berättar Tage om vilka scener med Sylvester Stallone han tycker är bäst, vad han gör om en fyraåring ger honom en leksakstelefon och vad som är det värsta han vet.