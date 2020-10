Nya Zeeland: Premiärminister Ardern och hennes Labour-parti vann en jordkredsseger i parlamentsvalet

Nya Zeelands premiärminister Jacinda Ardern har tackat nyzeeländarna för braksegern i lördagens parlamentsval och hennes främsta rival har erkänt sig besegrad. "Covid-valet" ledde till egen majoritet för Labour. Partiet kan bilda en enpartiregering.

Ardern hade själv kallat dagens val för ett "covid-val" och i Labours valkampanj har man framhävt regeringens lyckade coronastrategi. Bara 25 personer, i en befolkning på ungefär fem miljoner, har avlidit av covid-19.

- Tack till er, ni många som gav oss er röst och ert förtroende för att vi kan fortsätta leda Nya Zeelands återhämtning, sade Ardern i sitt tacktal.

Den populära premiärministern tillade att Labour fått det största stödet på över 50 år. Enligt nyhetsbyrån AFP kan Labour ha gjort sitt bästa val sedan 1946.

Anhängare till Ardern och Labour firade under en valvaka i Auckland.

Bild: EPA-EFE/DAVID ROWLAND

När nästan alla röster var räknade hade Labourpartiet fått 49 procent av dem och partiet såg ut att få 64 av de totalt 120 platserna i parlamentet.

Inget parti i Nya Zeeland har lyckats få egen majoritet i parlamentet sedan 1996, då landet fick ett proportionellt valsystem som stärkte småpartierna. Men nu ser det alltså ut som att Labour får styra landet själv om det så vill.

Nyzeeländsk press beskriver valet som "ett blodbad" för Arderns främsta rival, Judith Collins, partiledaren för det konservativa Nationella partiet.

I det förra parlamentsvalet för tre år sedan blev Nationella partiet störst, men det var Labour som lyckades samla ihop tillräckligt stöd för att bilda en koalitionsregering.

Nu får Nationella partiet knappt 27 procent av rösterna och ser ut att få 35 platser i parlamentet, men alltså tappa ett tjugotal mandat.

Collins har gratulerat Ardern, men lovat en "robust" oppositionspolitik och varnat för de ekonomiska svårigheter som Nya Zeeland står inför i spåren av coronakrisen.