131 nya coronafall – de flesta i Nyland

De flesta av dagens nya fall har bekräftats inom HUS område. Ihmisiä liukuportaissa Mall of Triplassa, Helsingissä. Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Under det senaste dygnet har 131 nya fall av coronaviruset bekräftats i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

De senaste två veckorna har 2 886 människor insjuknat i covid-19, vilket är över 1 300 fler än de föregående två veckorna.

Finland har nu totalt 13 424 bekräftade fall.

Av det senaste dygnets bekräftade fall har 106 stycken konstaterats inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

Bakom HUS kommer Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt och Vasa sjukvårdsdistrikt i fråga om flest fall.

I går och på fredagen var antalet nya fall per dygn också under 200. Fallen har alltså minskat något jämfört med början på veckan då det rapporterades om över 200 fall per dag.