Kostsamt misstag av Samu Torsti i premiären – missade andra åket med en dryg tiondel

Samu Torsti i farten. Bild: imago/Eibner Europa/ All Over Press

Det blev bara ett åk för Samu Torsti i säsongens första storslalom. Vasaåkaren hade en placering bland de 30 bästa inom räckhåll men i branten tappade han linjen och var på vippen att köra ur. Torsti fick nöja sig med en 34:e plats.

Samu Torsti inledde en ny världscupsäsong då herrarna körde storslalom i Sölden i dag. Torsti har gjort fem världscuptävlingar i Sölden tidigare men aldrig tagit några poäng.

Dagens tävling gav inget trendbrott, även om det till slut var rätt så nära att han skulle ha fått göra två åk.

En kostsam miss i branten förstörde möjligheten att ta en placering bland de 30 bästa. Torsti kom för långt ut i en sväng och missade sedan ingången till nästa. Han var väldigt nära att köra ur, men lyckades hålla sig på banan.

I den sista delen av backen körde Torsti sedan felfritt men kunde inte hämta in den tid han tappade tidigare. Han slutade på 34:e plats och missade andra åket med ynka elva hundradelar.

– Han hade ett bra åk på gång och höll linjen, men missen kostade för mycket. Det var väldigt nära, säger Yle Urheilus expert Kalle Palander om åket.

Schweizaren Gino Caviezel leder överraskande efter det första åket. 28-åringen, som aldrig var på pallen i världscupen, har sex hundradelar till godo på Zan Kranjec. Norrmannen Henrik Kristoffersen är trea och ligger bara en tiondel bakom Caviezel.

Det andra åket har alla förutsättningar att bjuda på en häftig segerkamp. De åtta främsta åkarna ligger alla inom 42 hundradelars marginal.

Det andra åket börjar klockan 14.15 och sänds direkt i TV2 och på Arenan.

Resultat, första åket:

1. Gino Caviezel SUI 1.08,13

2. Zan Kranjec SLO +0,06

3. Henrik Kristoffersen NOR +0,10

4. Alexis Pinturault FRA +0,15

5. Lucas Braathen NOR +0,24

6. Loic Meillard SUI +0,28

7. Marco Odermatt SUI +0,31

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen NOR 0,42

9. Luca De Alprandini ITA +0,57

10. Ted Ligety USA +0,77

-----------------

34. Samu Torsti FIN +2,43