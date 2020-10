Veckoslutsläsning: Ny viktminskningsmetod kan förebygga folksjukdomar, skattepengar slösas när kommuner undviker it-samarbeten - och tre andra läsvärda artiklar

Här är fem läsvärda artiklar från veckan som gått.

Forskare vid Uleåborgs universitet har utvecklat en viktminskningsmetod som kan komma att spela en stor roll i att förebygga olika livsstilssjukdomar.

– Vi använder metoder som hjälper och motiverar till förändring, säger Anna-Maria Teeriniemi, en av näringsterapeuterna som har varit med och utvecklat metodens innehåll.

I praktiken betyder det här bland annat övervakning, virtuella övningar, uppmuntrande feedback och diverse påminnelser till användaren.

Tre av fyra finlandssvenska kommuner samarbetar bara lite eller inte alls kring it, visar Svenska Yles granskning.

Experter är eniga om att samarbete skulle hjälpa kommunerna att åstadkomma bättre digitala lösningar och spara skattepengar. Också staten försöker sporra kommunerna att jobba tillsammans men inte heller det har fått önskad effekt.

Vem skulle tre år tidigare ha trott att Finland tvingas på knä år 1991, att Nokia är till salu i utlandet och Sovjetunionen upphör att existera? Det var utgångspunkten för Esko Aho (C) när han blev Finlands yngsta statsminister år 1991.

Nu har han skrivit en bok om det dramatiska året. Sovjetunionens fall var bara hälften av problemet.

Esko Aho, idag 66 år, följer fortfarande politiken med intresse, säger han. Det är också viktigt at följa Ryssland. En gråhårig Esko Aho står på Senatstorget framför Statsrådsborgen. Bild: Lehtikuva

Att Helsingforspolisen använde pepparsprej mot klimataktivisterna i Elokapina ser ut att vara en del av en allmän utveckling. Statistik som Svenska Yle fått visar att pepparsprej används oftare.

Helsingforspolisen tar också oftare fram och hotar med skjutvapen. Det förklaras med att polismotståndet ökar, men enligt brottsstatistiken håller den förklaringen inte.