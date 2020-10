Läsning är roligt, sexigt och nyttigt - kampanjen Man läser vill inspirera unga killar att läsa mera!

Tretton framgångsrika finländska män berättar i kortfilmen Man läser varför de läser och hur läsningen har varit till nytta för dem.

Vad har president Sauli Niinistö, landslagskapten Tim Sparv och författaren Kaj Korkea-aho gemensamt? Jo de är alla läsande män.

Tillsammans med tio andra läsande män är de här männen huvudpersoner i Svenska Yles och de finlandssvenska Läsambassadörernas nya kortfilm Man läser. Filmen är flaggskepp för kampanjen med samma namn.

De övriga männen är skådespelare Pelle Heikkilä, ungdomsarbetare Oscar Lehtinen, ishockeyspelare Erik Riska, författare och komiker Axel Åhman, rapartist Joel Rönn (Seesar XL), vetenskapsjournalist Marcus Rosenlund, fysiklärare Jonas Waxlax, läkare Max Åström, polis Rikard “Putte” Lindroos och frisör och dansare Emil Kontinen. De intervjuas alla av Christian Lilja, studerande från Mattlidens gymnasium.

På grund av Corona-pandemin spelades filmen in på ett lite annorlunda sätt. Alla intervjuer gjordes virtuellt via video, och spelades in. På det sättet blir filmen också en dokumentation av en tid när stora delar av samhället tvingades fungera via datorskärmar.

Förutom den egentliga kortfilmen kan du här också ta del av längre intervjuer kring läsning med de olika männen. I anslutning till varje intervjuklipp finns också en rad frågor som kan användas i undervisningen.

“Det finns någonting sexigt i att läsa”

Pelle Heikkilä är skådespelare och har dyslexi. Han berättar om sitt komplexa förhållande till läsning, hur det var att växa upp som dyslektiker och hur det påverkat och påverkar honom i livet och arbetet.

- Fast man har läs- och skrivsvårigheter skall man köra på, för man blir bättre, säger Pelle och delar med sig både av bästa raggningstips och böcker du kan läsa många gånger om.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Pelle Heikkilä: Vad betyder det att någon är dyslektiker? Vad är Pelles tips för någon som har dyslexi? På vilket sätt har Pelle nytta av läsning i sitt jobb? Vad är Pelles tips för någon som är singel? Vad tycker Pelle skulle vara ett bättre sätt för en arbetsgivare att lära någon än att läsa hens CV?

Pelles boktips:

Brott och Straff av Fjodor Dostojevskij

Terra Amata av J.M.G Le Clezio

Läser just nu:

Så som jag minns det - en biografi om Mikael Persbrandt skriven tillsammans med Carl-Johan Vallgren



“Börja där det är roligt”

Oscar Lehtinen arbetar på krisjouren för unga och lyssnar allra helst på ljudböcker. Han är en mångätare vad gäller läsning och lyssnar på allt från böcker om ekonomi till historiska romaner med epic battles och dokumentära berättelser om människor som genomgår stora förändringar.

- Kultur kan hjälpa oss att förstå varandra bättre, säger Oscar och tror på att vi alla, då vi genomgår en stor förändring, behöver känna att vi inte är ensamma om det.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Oscar Lehtinen: Vad är enligt Oscar det bästa med ljudböcker? På vilket sätt har andras berättelser hjälpt honom i hans arbete med unga? Vad spelar in när Oscar väljer ljudbok? Vad ser Oscar att alla framgångsrika människor har gemensamt?

Boktips:

Analfabeten som kunde räkna av Jonas Jonasson

Bilbo eller en hobs äventyr av J.R.R Tolkien

Alkemisten av Paulo Coelho

Läser just nu:

Top Dog av Jens Lapidus



“Jag läser det jag tycker är intressant “

Erik Riska, ishockeyspelare, lagkapten och småbarnspappa, läser helst i bussen på väg till bortamatch och föredrar självbiografier om idrottsmän och -kvinnor. Som liten var Kalle Anka en stor favorit men en specifik händelse i skolan fick honom att på allvar komma igång med läsningen.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Erik Riska: När tycker Erik att det idag är bra läge att läsa? Vad är Eriks “lösgodis” i bokhandeln? Vad var det för skoluppgift som tände läsgnistan hos Erik? Vad ser Erik för nytta i att läsa? Vad är Eriks tips till någon som inte bryr sig om att läsa?

Boktips:

Jag är Zlatan av David Lagercrantz biografi om Zlatan Ibrahimovic

Börje Salming (bl annat “Vilt med Salming: Mat från naturens skafferi)

Läser just nu:

Jumalainen näytelmä - Jarkko Ruutus biografi

Grillboken - Allt om mat

“Jag vill utmana mig själv “



Axel Åhman är författare, journalist och komiker. Han läser många olika sorters böcker men föredrar bladvändare. Att läsa har varit avgörande i hans olika yrken.

- Jag skulle inte ha något av de yrken jag har idag eller kunna uttrycka mig som jag gör om jag inte läste, berättar Axel. Också som komiker har språket en avgörande betydelse. Och har man inte tid så finns ju alltid ljudboken, påminner Axel och tillägger: en fantastisk chans när du står och diskar!



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Axel Åhman: Varför läser Axel? Vilken är den viktigaste faktorn för att Axel ska gilla en bok? Vad heter Axel Åhmans novellsamling? Vad är Axels råd till någon som inte vanligtvis inte läser? Vad ger en bok som man inte annars kan få?



Boktips:

Björnstad av Fredrik Backman

Slutet av Mats Strandberg

Silvervägen av Stina Jackson

Klein novellsamling av Axel Åhman

Axels slukarböcker som yngre tonåring:

Harry Potter-serien av J.K. Rowling

Författare som Robert Ludlum och Tom Clancy (pageturners)

“Det får en att tänka och göra saker på annat sätt”

Joel Rönn, med artistnamnet Seesar XL, är rapartist, låtskrivare och trummis. Han gillar böcker som gör grovjobbet åt en, ger dig en aha-upplevelser och är hands-on. Joel berättar också om sitt workflow, och hur mycket långsammare det skulle vara om han inte läste böcker.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Joel Rönn: Vad menar Joel med att en bok får en att tänka? Hur beskriver Joel boken ”Stjäl som en konstnär”? På vilket sätt har läsning varit till nytta för Joels låtskrivande? Vad menar Joel med ”jantelagen” - beskriv det med egna ord. Vad är Joels hälsning till någon som inte brukar läsa?

Boktips:

Stjäl som en konstnär av Austin Kleon

Läsgnistan tändes av biografin om AC/DC

Läser just nu: The Magic of thinking Big av David J. Schwartz

“Läsning räddade mitt liv”

Marcus Rosenlund, vetenskapsjournalist och författare, läser gärna sent på kvällen och på natten. Han väljer främst böcker som ställer frågor hellre än ger svar, och som utmanar. Marcus berättar om en avgörande sommar som kom att förändra hans liv, om hur det var att utstå mobbning och andra prövningar.

- Douglas Adams fick mig att inse att livet inte är så allvarligt, säger Marcus, och att svaret fyrtiotvå är ett lika bra svar som något annat!

För den som inte ännu hittat en lämplig bok, uppmanar Marcus att fortsätta leta. Någonstans finns den där boken som ropar ditt namn!



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Marcus Rosenlund: Vilken är Marcus favoritplats på jorden? Vad menar Marcus med att läsning är att ”stå på jättarnas axlar”? Vilken bok har Marcus läst minst tio gånger? Och varför vill han läsa den om och om igen? Hur definierar Marcus ordet vetenskap? Och vad menar han med kritiskt tänkande? Vad gör Marcus när han inte fattar någonting? Vilken bok fick Marcus att skratta och blev en vattendelare i hans liv? Vad menar Marcus med jämförelsen med Mika Häkkinen utan sin formelbil?

Boktips:

Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams

Sagan om Ringen och Silmarillion av J.R.R Tolkien

Fysikens Tao av Fritjof Capra

“De största kickarna får jag av böcker”



Kaj Korkea-aho, författare, poddare och komiker, upptäckte böckerna tidigt och tycker att läsning är bland det bästa som finns. Han läser gärna på långa tågresor och jämför läsning med andra former av träning - ju mer du tränar hjärnan desto bättre och snabbare blir du på att läsa.

- Att som ung läsa om och upptäcka att det fanns andra outsiders gav både hopp och tröst, minns Kaj och tillägger: Ingen är så ensam som en kristen bög på en åkerkant utan internet.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Kaj Korkea-aho: Vilken jämförelse gör Kaj mellan att jogga och att läsa? Vilka teman återkommer i hans eget författarskap? Vad brukade Kaj göra på biblioteket som ung? Vad finns det i en bok som gör att du är lite mindre ensam? Vad tror du Kaj menar med att han redan som barn ”hade attityd”?

Boktips:

Den förskräckliga apan av Stephen King (novellsamling)

En av Kajs tidiga böcker: Jurtjyrkogården av Stephen King och

Sagan om Belgarion, en bokserie av David Eddings

Läser just nu: Heiman av Ann-Luise Bertell

“Läsning har varit ett viktigt redskap för mig som fotbollskapten och ledare i landslaget”

Tim Sparv, fotbollsspelare och landslagskapten, gillar biografier och böcker om andra världskriget. Han fascineras av att läsa om andras liv och verklighet. I unga år flyttade han till England och satsade allt på fotbollen men märkte senare att det fanns ett behov av också annat i hans liv.

Läsning skänker honom mer mening i tillvaron och är en bra motvikt till fotbollen. Nu går han gymnasiekurser på distans och inspireras av att studera. Också som kapten i landslaget har han haft hjälp av att läsa.

- I ett fotbollslag finns det en väldigt bred mix av olika spelare, berättar Tim, och har man förståelse för andra kulturer och kan ta del av andra människors bakgrund, berättelser, tankar och filosofier så är man också en bättre kapten.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Tim Sparv: Vad är en bra start på dagen för Tim? Vad menar Tim med att läsning är en bra kontrast till hans vardag? Hur kom det sig att Tim blev en sorts ”läsambassadör”? Vad hade Tim för läsvanor under sin uppväxt i Oravais? På vilket sätt har läsning varit till nytta för Tim? Läsning är ett bra sätt att komma bort från laptopen och mobilen. Vad tror du Tim menar med det? Varför tycker Tim att man ska få in läsning i sin vardag och i sina rutiner?

Boktips:

Hundraåringen som klev ut genom fönstret och försvann av Jonas Jonasson

Den långa vägen till frihet, Nelson Mandelas självbiografi

Jag är Zlatan, en biografi skriven av David Lagercrantz

A long way gone av Ishmael Beah

Läser just nu: Jytte frae Marketing är gott for dig av Mårten Munster (dansk bok om människans beteendemönster)

“Att läsa är aldrig bortkastad tid “

Jonas Waxlax, fysiklärare och fysiker, tycker det viktigaste i läraryrket är att engagera och motivera sina elever. Det kanske bästa sättet att göra det är att trollbinda dem med berättelser.

- Fysik är allt, säger Jonas och förevisar här också sin speciella pryl som anknyter till hans yrke och som Galileo Galilei lär ha uppfunnit redan på 1500-talet.

Jonas gillar populärvetenskapliga böcker men läser också thrillers och andra underhållande berättelser på sin fritid.

- Läs vad som helst, uppmanar Jonas och lägger till att man också får bättre flyt i sitt skrivande om man läser mycket.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Jonas Waxlax: Vad tyckte Jonas redan som ung att utmärker en bra lärare? Vad mäter en Galileotermometer? Vilken sorts böcker skrev Stieg Trenter? Vad hör idag till de viktigaste sakerna att kunna för en vetenskapsman eller fysiker? Vad tycker Jonas är skillnaden mellan en fysisk bok och en ljudbok?

Boktips:

Da Vinci-koden av Dan Brown

Förgiftad av den populärvetenskapliga författaren Ulf Ellervik

Läser just nu: bok av Stieg Trenter

Läste som ung:

Wahlström & Widströms tvillingdeckare

Sagan om Ringen av J.R.R Tolkien

“I skönlitteratur får du lära dig hur människan tänker och känner”

Max Åström är läkare och läser för att samla krafter, för att återhämta sig och för att lära sig nya saker.

- På fritiden föredrar han deckare, helst av den sorten där det har skett minst ett mord, om inte flera, säger Max, och nämner i samma svep några bästsäljare.

För den ännu ovana läsaren är ett av hans tips att planera lästiden på förhand och hålla pauser mellan sina läspass. Som läkare är läsning viktigt som informationskälla men också på ett djupare och mer allmänmänskligt plan.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Max Åström: Nämn minst två sätt på vilka Max anser att han haft nytta av läsning i sitt arbete? Vad är Max tips för den ännu ovana läsaren? Vad tycker Max att kunde vara till nytta för läkarstuderande också i Finland? Ge läsning en chans, säger Max. Vad menar han med det, tror du? Varför tycker Max att hörlurar är en pryl som representerar hans person?

Boktips:

Zoo-serien av Ted Forsström och Kaj Korkea-aho

Dan Browns böcker

Den nionde graven av Ahnhem (den andra i bokserien)

Läste som barn: bl.a. Kalle Anka

“Läsning ger djup och kännedom om olika mänskor”

Emil Kontinen är frisör och dansare. Han läser helst biografier och nämner bland annat böcker om Andy Warhol och Audrey Hepburn som har inspirerat honom. Att läsa är också ett bra sätt hitta diskussionsämnen med sina klienter, det finns alltid berättelser att dela och diskutera.

Emil växte upp med fyra bröder och minns läsningen som en mysig stund med familjen. Idag är det största hindret för att läsa tidsbristen som småföretagare.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Emil Kontinen: När tycker Emil om att läsa? Varför vill Emil läsa böcker? Vad är en biografi? Vilken bok minns Emil från sin barndom? Vad tror du att Emil menar med att boken har ett större djup än t.ex. en film?

Boktips:

Jag är Zlatan av David Lagercrantz

Suurin niistä on rakkaus av Kirsti Paakkanen

Ett vet jag säkert av Oprah Winfrey

“All läsning är bra läsning! “

Rikard ”Putte” Lindroos är polis och ser läsning som avkoppling och en möjlighet att tänka på annat i förhållande till sitt krävande arbete. Just nu har han läst mycket om före detta kriminella men han gillar också biografier om till exempel idrottare.

I sitt yrke behöver han både ett gott språk och en god läs- och skrivförmåga. Rikard väljer gärna en bok framom annan avkoppling, och även om det ibland känns som att tiden inte räcker till, så kan man läsa också korta stunder.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Rikard Lindroos: På vilket sätt är läsning en bra avkoppling när du jobbar som polis? Vilken nytta har Rikard haft av att läsa både som privatperson och professionellt? Varför behöver en polis en god skriv- och läsförmåga? Vad menar Rikard med att läsa ”gradvis”? Vem är Kurt Kobbat? Varför har Rikard valt en boll som sitt föremål?

Boktips:

Tenorens dotter av Staffan Bruun

Anders Wiklöf, murarens son av Staffan Bruun

Läser just nu: Helikopterrånet av Jonas Bonnier

“Har du tänkt på vad du förlorar om du inte läser?”

Sauli Niinistö, republiken Finlands president, ser läsningen som en viktig och självklar del av såväl sitt nuvarande arbete som av sitt privatliv. Han lyfter också fram läsförmågans betydelse för demokratin i vårt land: utan läsförmåga kan vi inte förstå det som händer i vårt samhälle och vara med och påverka det.



Frågor att diskutera efter intervjun Här får du som lärare tips på frågor man kan diskutera efter att ha sett intervjun med Sauli Niinistö: När hittar president Sauli Niinistö bäst tid för att läsa? Vad tänker Niinistö om skönlitterära verk? Vilken bok kommer Sauli Niinistö ihåg från sin barndom? Definiera ordet demokrati. Vad tror du republikens president menar med att läsning är en direkt linje till demokrati?

Boktips:

Robinson Crusoe av Daniel Defoe

Maailmankirjallisuuden mestarinovellit

Teidän edestänne annettu av Markus Leikola

Kortfilmen Man läser riktar sig främst till unga pojkar och män i åldern 13-18 år. Tanken är att använda den i modersmålsundervisningen för att inspirera till läsning och visa hur stor glädje och nytta man kan ha av läsning på alla livets områden.