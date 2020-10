Lägereldarnas och sagornas tid: När människan tämjde sig själv

“Vi var jägare en gång, vilda och vaksamma. Sedan lade vi märke till att ni hade — soffor!”

Jag lånade det där citatet från en populär mem på sociala media om hundar, men det var i ett nötskal så det gick till när människan domesticerade sin bästa vän. Och sådan hund, sådan herre, för det här var inte den första domesticeringen som Homo sapiens utförde.

Den första gången gjorde hon det på sig själv.

Men innan vi går in på det ska vi ta en titt på hur det gick till när hunden blev vår bästa vän. Ingen vet exakt när det skedde, men den senaste forskningen pekar på mellan 20 000 och 40 000 år sedan. Och så här kan det ha gått till: tänk dig en stam av stenåldersjägare som sitter kring en lägereld om kvällen.

Här kommer en varg, den stryker runt bland skuggorna, i utkanten av eldskenet, den är ensam. Den kanske är ung och utstött från sin flock. Den är definitivt hungrig.

Den vet inte det själv såklart, men den är försedd med en slumpmässig genmutation. En liten förändring i arvsmassan som gör vargen en aning mindre aggressiv och lite mer tillgiven än sina artfränder. Lite mindre skygg. Lite… snällare. Kanske till och med lekfull.

En av jägarna som sitter kring elden märker det här. Han sträcker fram ett ben eller en smula kött från kvällens måltid. Vargen tvekar till en början, men går sedan fram och tar emot godbiten.

Nästa kväll är vargen tillbaka. Och kvällen efter det. Och så vidare. Varje gång dröjer den lite längre i eldskenet. Till slut kanske den rentav låter sig klias bakom örat.

Hur som helst är det här en lyckad överlevnadsstrategi. Den “snälla” vargen överlever. Genmutationen som bidrog till snällheten förs sedan vidare och förstärks när vargen parar sig med en annan “snällvarg”. En som följer efter jägarna från grannstammen.

Och här är vi nu, några tiotusental år senare. En av den snälla vargens sentida ättlingar snusar stilla vid mina fötter medan jag skriver det här.

Och den liknar i ärlighetens namn inte sin förfader värst mycket...

Men å andra sidan, det gör inte vi själva heller. Också vi har kommit en lång väg från det där vägskälet, 600 000 år eller så tillbaka i tidens dimmor. Det där vägskälet där våra förfäder och neandertalmänniskans förfäder bröt upp från sin gemensamma lägereld och gick skilda vägar i utvecklingen.

Vi har förändrats en hel del sedan dess, mot det bättre, tro det eller inte. Vi har blivit mer städade. Mindre aggressiva och mer benägna att samarbeta, snarare än att slå ihjäl varandra. Snällare, helt enkelt. Domesticerade.

Och det var vi själva som gjorde det. Med tiden.

Nu i dagarna publicerades en studie i Science Advances där forskarna menar att de har satt fingret på den specifika genen som gjorde det möjligt.

Men innan vi går in på de gentekniska detaljerna ska vi ta en titt på vad som egentligen hände. Och varför.

Vi knackar in året 600 000 före vår tideräknings begynnelse i tidsmaskinens instrumentpanel. Vi anländer just som solen har börjat gå ned för Homo sapiens föregångare, Homo erectus.

Vår kvist på släktträdet, Homo sapiens, är alltså troligtvis ett skott från Homo erectus gren. Och förgreningen tros ha inletts just kring den här tiden, för 600 000 år sedan.

Homo erectus är inte på väg ut riktigt ännu i det här skedet. De kommer att hänga kvar till mellan 100 000 och 50 000 år före vår tideräkning. Parallellt med vårt eget sidospår, Homo sapiens. Men slutrakan hägrar hur som helst för dem.

Nå, inget att skämmas för, Homo erectus har vid det här laget funnits i närmare två miljoner år. Det här är någon sorts rekord för släktet Homo. Vi moderna människor har “bara” funnits här i 200 000 år eller så, i vår nuvarande skepnad.

Men vem var Homo erectus då? Tja, det är från Homo erectus som bland annat vår förmåga att hantera eld härstammar.

Näringstillskottet från den stekta födan gav energi åt Homo erectus hjärnor så de kunde växa i storlek och komplexitet. Det här i sin tur bidrog till nya, behändiga färdigheter som att tillverka effektivare stenyxor och andra verktyg.

Man tror också att Homo erectus var först med att använda kläder. Och det finns stenfynd som tyder på att de producerade konst. Vilket skulle tyda på en förmåga till abstrakt symboltänkande. Och de var först med att lämna Afrika.

Apropå det, en sak vet vi med säkerhet: Homo erectus bemästrade sjöfarten. Fossil av Homo erectus har hittats på de indonesiska öarna, och dit kom man bara med någon sorts flytetyg, också på den tiden. De kan också ha paddlat över Gibraltarsundet. Också det här tyder på intelligens och en förmåga att planera saker och ting på förhand.

Men Homo erectus finner sig med tiden allt mer trängd. Ön Java i Indonesien är det sista kända tillhållet för Homo erectus.

Och av allt att döma var det en klimatförändring som blev sista spiken i kistan för dem. Det skiftande klimatet ledde till att det som tidigare var öppen, savannliknande terräng förvandlades till regnskog.

Homo erectus, utvecklad för Afrikas öppna landskap, klarade inte av de förändrade förhållandena. Deras förmåga till problemlösning och anpassning räckte inte till, helt enkelt. Och så var den sagan slut.