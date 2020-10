The New York Times om antalet nya fall av coronasmitta i USA: Det nya dygnsrekordet är nu 82 000

Antalet nya fall av coronasmitta i USA överskred under fredagen den hittills högst uppmätta siffran från den 16 juli, uppger The New York Times (kräver inloggning).

På 24 timmar rapporterades det om 82 000 nya fall av smitta - det är den högsta dygnssiffran under pandemin.

Den tidigare högsta siffran från medlet av juli var cirka 6 000 mindre än gårdagens, enligt NYT som baserar sin utsago på statliga och delstatliga myndighetsrapporter.

USA har hittills registrerat 8 489 752 covid-19-fall, åtminstone enligt Johns Hopkins-universitetets globala coronauppföljning.

Dödssiffran för USA uppges nu vara 223 947, vilket är den högsta siffran för något land i världen.

President Donald Trump har upprepade gånger sagt att viruset håller på att försvinna och att folk vill lämna hela saken bakom sig.

Också Europa glöder rött igen

Europa har åter igen blivit arena för snabb virusspridning.

EU:s smittskyddsmyndighet ECDC meddelade i går att spridningen av coronaviruset är mycket oroväckande i 23 medlemsländer samt i Storbritannien.

Enligt ECDC utgör den nuvarande smittspridningen i Europa en stor risk för folkhälsan.

Nyhetsbyrån Reuters uppger att det finns 41,9 miljoner smittade i världen - den officiella dödssiffran uppges vara 1 140 145.