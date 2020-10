Trump eller Biden - det amerikanska presidentvalet får stor effekt för klimatet

-Parisavtalet är ett internationellt klimatavtal som slöts den 12 december 2015.

-Avtalet togs fram under FN:s klimatkonferens i Paris, därav namnet.

-Avtalet består av bestämmelser som rör bland annat minskade utsläpp av växthusgaser, klimatanpassning och omfördelning av ekonomiska medel för att hjälpa dem som drabbas av klimatförändringen.

-I avtalet åtar sig varje land att bidra till att den globala uppvärmningen ska hålla sig långt under 2 °C till år 2100 jämfört med förindustriella nivåer.

-Vidare ska länderna anstränga sig för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 °C.

-Världens länder ska se över sina löften om utsläppsminskningar vart femte år och helst också ge nya löften om att ytterligare minska utsläpp av växthusgaser.

-Från och med i år (2020) ska de rika länderna bidra med 100 miljarder dollar årligen för att minska skadorna orsakade av det varmare klimatet i fattigare länder.

- I och med att Syrien ratificerade avtalet i november 2017 har alla länder i världen skrivit under eller ratificerat avtalet.

Källa:Wikipedia