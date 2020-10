Anvisningar och råd för den som råkat ut för dataintrånget på Vastaamo

Glasvägg och glasdörr in i ett väntrum. På dörren finns texten Vastaamo Psykoterapiakeskus.

Den vars uppgifter publicerats på nätet rekommenderas vidta åtgärder som att ansöka om kretidförbud och göra det svårare att ansöka om flyttanmälan.

De som utsatts för Vastaamo-stölden kan skydda sig mot missbruk av personuppgifter.

Gör en elektronisk polisanmälan. Om sidan öppnas på finska, byt språk uppe till höger på sidan.

Skriv ner all information om avsändaren och när du tog emot meddelandet. Var tydlig och noggrann, lämna inte bort detaljer. Man kan också göra polisanmälan vid närmaste polisstation, men inte via nödnumret 112.

Kreditförbud

Ansök om kreditförbud, vilket minskar risken för att personuppgifter missbrukas. Cybersäkerhetscentret rekommenderar att man ansöker om kreditförbud både vid Suomen Asiakastieto och Bisnode Finland. De här tjänsterna kostar 19,95 respektive 15,95 euro.

Meddela Patent- och registerstyrelsen att du inte får antecknas i handelsregistret som ansvarsperson i ett företag eller en sammanslutning. Gör man det kan du inte antecknas i handelsregistret utan ditt särskilda samtycke. Patent- och registerstyrelsen kontaktar dig först och ber om ditt samtycke.

Det rekommenderas också att man förbjuder att flyttanmälan kan göras vid posten med en blankett. Det kan man göra med postens webbtjänst som heter Oma Posti och som fungerar på finska, svenska och engelska.

När förbudet är i kraft kan adressändring göras endast när du inloggad på tjänsten Oma Posti.

Du kan överväga att skydda dina adressuppgifter. Man kan ansöka om förbud att lämna ut sina uppgifter. Det görs vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, via nätet, per telefon eller per brev.

Krishjälp på svenska Brottsofferjouren: måndagar-fredagar 12-14. Numret är 116 006.

Kristelefonen: måndagar och onsdagar kl. 16-20. Tisdagar, torsdagar och fredagar kl. 9-13. Numret är 09 2525 0112.

Råd om vad du ska göra vid identitetsstöld hittar du här. Källa: Psykisk hälsa Finland, Brottsofferjouren

