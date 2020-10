Coronakaos skakar svensk hockey – över 20 personer uppges vara smittade i samma klubb: "Lite läskigt"

Bild: STELLA Pictures/All Over Press

Arkivbild. Linköpingspelare firar mål. Bild: STELLA Pictures/All Over Press

Flera lag i den Svenska hockeyligan har coronasmittade spelare. Men en klubb är i en klass för sig. Över 20 positiva coronafall har konstaterats hos Linköping, uppger Sportbladet.

Covid-19 har orsakat många matchflyttar i inledningen av FM-ligasäsongen. Vasa Sport får inte spela hemmamatcher på grund av coronaläget i Österbotten, och just nu är både Kärpät och KalPa i karantän på grund av smittor inom truppen.

Men det är inte bara den finländska hockeyligan där coronan spökar. Jokerit rapporterade om fyra positiva fall tidigare i veckan och i Sverige har SHL-klubbarna Djurgården, Linköping och Skellefteå smittade.

Bland Linköpings spelare och personal verkar smittan ha hunnit sprida sig rejält. Sportbladet uppger att över 20 spelare och ledare i representationslaget är smittade.

– Än så länge kommenterar vi inte exakta antal och som jag har sagt förut samlar vi ännu in information. Vi väntar fortsatt in alla provsvar och innan vi har all info på bordet vill vi inte kommentera antal, säger klubbens general manager Niklas Persson till tidningen.

Lagets tre nästa matcher är uppskjutna. För tillfället har man en och en halv veckas paus på verksamheten.

– Det är väldigt lindriga symtom på alla egentligen. Sedan är det två eller tre som har fått feber. Det är det som är lite läskigt med det här och anledningen att vi pausar alla, även de som ej har symptom, fortsätter Persson som intygar att man följt alla protokoll.

Enligt Aftonbladet ska SHL:s ledning ha ett möte på söndagskvällen med medicinsk expertis.

I Linköping spelar hela sex finländare: Målvakten Jussi Rynnäs, backen Petteri Nikkilä och anfallarna Jarno Kärki, Niko Ojamäki, Oula Palve och Jaakko Rissanen.