En dansk familjefar blev amatörspion - infiltrerade Nordkorea i tio års tid

Under de kommande åren tog projektet fart. I sällskap med Mr. James reste Ulrich Larsen enligt dokumentären runt i världen för att möta nordkoreanska representanter, och fortsatta överläggningarna om handel med vapen och knark. Affärer, som skulle utgöra allvarliga brott mot de internationella sanktionerna.

Trots de riskabla situationer som Ulrich Larsen befann sig i under sina tio år som mullvad, var han enligt sina egna ord aldrig riktigt rädd. Utom kanske då han kom ut ur Alejandro Cao De Benós’ hus efter undersökningen med buggdetektor.

– Det har aldrig känts som att mitt liv passerade revy. Jag tror det tar bråkdelen av en sekund att inse om man kan klara den sortens situationer eller inte. Och det gör jag uppenbarligen. Alltid då jag måste iväg för att uträtta något, tog jag på mig hörlurarna och spelade Metallicas Master of Puppets för full volym. Sedan använde jag en kvart till att skaka om huvudet och får bort alla tankar. Så var jag klar.

Men att stå ut med det är en sak. Att frivilligt söka upp det är någonting annat. Att försöka infiltrera folk, som i dokumentärserien framstår som nordkoreanska vapenhandlare kan verka dumdristigt och obegripligt. Speciellt då motivet, som Ulrich Larsen förklarar det, först och främst är nyfikenhet.

– Jag började med projektet för att få tiden att gå då jag lyfte sjukdagpenning. Men när jag kom i gång blev jag nyfiken. “Är det här möjligt att göra?” “Är det på riktigt?” Och jag tror att det ibland är nyttigt att nosa på något som verkar spännande.

Så det är bara för att du varit nyfiken, och det har varit spännande?

- Det har stimulerat mitt intresse. Men senare under processen har det också blivit “nu ska det jävlar i min själ bevisas för omvärlden att Nordkorea inte är något paradis, utan ett land som bedriver handel med vapen och narkotika och gör allt för att få hårdvaluta”.

När man som tittare ser de många riskfyllda och spänningsmättade scenerna i “Mullvaden” kan det vara svårt att skilja mellan vad som är iscensatt, vad som är regisserat och vad som är verklighet. Men Ulrich Larsen säger att han inte spelar teater.

– Jag är mig själv till hundra procent och har inte haft något manus. Det har bara gällt att leva in sig i situationen, och så har jag varit skärpt.

Så det har inte varit någon som regisserat dig eller hjälpt dig med att skapa handlingen?

– Naturligtvis har jag diskuterat mina möjligheter med Mads Brügger, men han har inte sagt: “nu går du ut och ber om det och det.” Mads har kanske valt och vrakat en smula och sagt: “Tänk om vi kunde möta honom här, och tala om det här.”

En annan kritisk fråga man som tittare kan ställa är hur det alls varit möjligt för Ulrich Larsen att resa världen runt, då han ändå plågas av smärtor till den grad att han inte kan sköta ett arbete och blivit beviljad förtidspension.

Hur är det möjligt?

– Serien har spelats in under många år, och den visar ju inte alla de gånger jag ligger på ett hotellrum utan att kunna komma upp ur sängen, spyende på grund av smärtor. De flesta saker som vi gör i dokumentären, och mötena vi går till, tar kanske en timme eller två. Då har jag kunnat förbereda mig och dölja mina smärtor. Det är också kanske ett halvt år mellan varje varv, så det har under inga omständigheter varit ett heltidsjobb för mig med alla resorna.

Övervakad?

Rädd



När Ulrich Larsen berättar om sin tid som undercovermullvad i filmprojektet, kan han ibland inte låta bli att föreställa sig hur långt filmteamet kunde ha nått.

– Vad hade det inte kunnat bli om vi hade fört det vidare? frågar han.

Men det gjorde inte teamet bakom dokumentären. Produktionsteamet bakom Ulrich Larsens dubbelliv tvingades år 2019 att ta bort Mr. James – den uppenbart skrupelfria investeraren – från filmen. De kunde inte komma tätare inpå de nordkoreanska vapenhandlarna utan att faktiskt överföra pengar, så det fanns ingen annan utväg för Mr. James än att försvinna i hast.

Ulrich Larsen, däremot, fortsatte sitt spel för att inte väcka misstanke. Ända till september i år.

En röd stjärna

Trots att Ulrich Larsen säger att han alltid varit “rätt så opåverkad” av de många farofyllda situationer som han varit i, så har ändå de många åren av dubbelliv förändrat honom.

Det är de små sakerna. Som att alltid sätta en tom colaburk på dörrhandtaget innan han går till sängs, när han bor på hotell. Skulle någon försöka komma in i rummet under natten skulle burken falla ner, och Ulrich Larsen vakna.

Det är också hans känsla att ibland bli skuggad när han kör bil. Han vet inte om han faktiskt blir det. Men den känslan finns där, då han plötsligt ser samma bil flera gånger om dagen.

Allmänt taget har Ulrich Larsen blivit mer vaksam. Uppmärksam på folk omkring sig. Och kanske det bara är bra, tänker han. För nu, när dokumentärserien är ute, kommer han att ha en stor grupp före detta vänner som fiender.

Risken för att de ska få lust att komma efter honom känns verklig, tycker han. Och för första gången är Ulrich Larsen rädd för vad som kan ske.

– Inget tvivel om att vissa blir sura. Jag har pissat på en del människor från topp till tå, över ryggen och benen, och ljugit ofattbart mycket för dem. Och det är ju enkelt att ta sig runt i världen. Så om de nu anser att jag behöver en läxa. Eller om nordkoreanerna hittar på att skicka någon efter mig. Det är det som jag är mest ...

Ulrich Larsen är tyst ett tag. Tänker efter.

– Jag väljer att tro att de inte är så … vad ska man säga … “lågpraktiska”. Men det kan ju vara att de vill statuera exempel och skrämma mig, eller göra något värre. Jag vet inte vad som kommer ske.

Det är inte bara Ulrich Larsen som löper risk genom att framträda i dokumentären. Det gör också de nordkoreaner som medverkar. Men de enda som Larsen känner ansvar för är hans familj. De har inte haft något med projektet att göra. De har faktiskt inte ens vetat att det fanns. För trots den fara han befann sig i berättade han aldrig något för sin fru. Hon visste inget mer än att han var med i den nordkoreanska vänskapsföreningen, av nyfikenhet. Och att han tillsammans med Mads Brügger höll på med ett projekt, där han “skämtade” med Det röda kapellet. Resorna var han också tvungen att berätta om, men han nöjde sig med att säga vart de reste – inte vad de innehöll.

– Min fru har inte fått veta någonting om att det jag gjorde kunde vara farligt. Inte alls. Visst kan man tycka att det är själviskt, men om jag sagt det till henne hade jag fått veta att jag nog aldrig skulle komma hem igen. Samtidigt har det varit ett sätt att skydda henne. För om hon visste att jag åkt iväg för att möta en vapenhandlare, skulle hon ju sitta där hemma som ett fullständigt nervvrak.

Men till sist avslöjade han det för henne. Han berättade allt. Och hon är inte road över det hemliga liv han levt. Mest av allt tycker Ulrich Larsens fru att han är en idiot. Och att det är hårt. Inte bara allt han företagit sig och den fara han utsatt sig för, men också lögnerna och sättet som gjort att han under årens lopp distanserat sig från familjen. Hur det har fått honom att försvinna från familjen.

En röd stjärna

Nu är det slut efter mer än tio år. Ulrich Larsen har bekänt färg inför sin familj. Nordkoreanerna har han bett att produktionsbolaget ska kontakta.

Och Alejandro Cao De Benós, ordföranden för den internationella vänskapsföreningen, KFA, mannen som presenterade Ulrich Larsen för representanter från den nordkoreanska regimen? Mannen som “svajpade” honom och på håret hade avslöjat dubbelspelet? För honom berättade Ulrich Larsen sanningen för några veckor sedan.

Vad som nu ska ske vet inte Ulrich Larsen. Han hoppas att dokumentärserien ska röra upp saker. Att den ska göra det svårare för Nordkorea att bryta mot internationella sanktioner, och för andra att samarbeta med regimen. Då det gäller själva dokumentären har Larsen också höga förhoppningar. Han tror att den också ska nå USA. Och eka i den största delen av världen.

Dessutom hoppas han att den ska hålla honom i gång i ett par år framöver. En sak är åtminstone säker. Ulrich Larsen vill inte tillbaka i sjuksängen och tristessen. Han ska inte tyna bort. Livet som mullvad fick honom bort därifrån för mer än tio år sedan. Nu hoppas han att det ska föra honom till nya platser.

En röd stjärna

Efterskrift

Alejandro Cao de Benós har fått veta om innehållet i de hemliga inspelningarna och om kritiken som riktas mot honom i “Mullvaden”, men han avböjer att medverka i programmet eller ge en intervju.

I sitt svar på kritiken skriver han att syftet med den internationella koreanska vänskapsföreningen KFA är vänskap och kulturförståelse - inte affärer - vilket föreningens medlemmar och 20 års aktiviteter vittnar om.

Han skriver dessutom att han mötte Mr. James angående ett lagligt byggprojekt, men då han förstod att projektet gällde vapen och narkotiska medel valde han att spela med i Mr. James och Ulrichs planer genom att skryta och ljuga.

Nordkoreas ambassadör i Sverige har fått ta emot den kritik, som riktas mot landet och mot de representanter därifrån som medverkar i programmet. Varken ambassadören eller några andra representanter för Nordkoreas regering har besvarat kritiken.

Sveriges utrikesminister Ann Linde och Danmarks utrikesminister Jeppe Kofod har i ett gemensamt uttalande sagt att de “är djupt oroade över innehållet i dokumentären The Mole, vilken berör en mängd aktiviteter relaterade till Nordkorea”.

I uttalandet säger de också att de kommer att uppmärksamma FN:s sanktionkommitté och väcka frågan inom EU, rapporterade SVT nyligen.

The Mole’ och metoder

’The Mole’ heter ’Muldvarpen – Undercover i Nordkorea’ på danska

En dokumentärfilm i regi av Mads Brügger och producerad av bolagen ’Wingman Media’ och ’Piraya Film’.

Dokumentärfilmen är en samproduktion med BBC Storyville, NRK, SVT och DR.

Filmen handlar om en dansk familjefar, som i tio år infiltrerar den internationella nordkoreanska vänskapsföreningenen. Under den tiden får han delta i förhandlingar med representanter för regimen om köp av vapen och narkotika. Som mullvad i dokumentärfilmen är han med om att avslöja hur nordkoreanerna försöker skaffa dollar och olja till regimen i Pyongyang genom att bryta mot de internationella FN-sanktionerna.

I dokumentärfilmen används dold kamera och agent provocateur – en figur, som produktionsbolaget har uppfunnit i ett försök att ta reda på nordkoreanernas verkliga avsikter. Båda metoderna har tagits i bruk för att dokumentera brott mot internationella sanktioner, en dokumentation som inte skulle fås fram på andra sätt.

Artikeln är en översättning från Danmarks radios artikel: Muldvarp i Nordkorea.

Översättning till svenska: Mikael Schulman

Layout: Björn Karlsson

Bilder: Danmarks radio