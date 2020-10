"He e nåo såo" - NoShow blir nån show då Pargasunga trotsar coronan

Våren 2021 skulle den tionde tvåspråkiga ungdomsshowen i Pargas ha haft premiär, men på grund av coronapandemin ställdes den in.

- Det var en besvikelse. Jag dansar, och jag hade jättemycket sett fram emot att få uppträda för en stor publik, säger Ellen Kronberg.

- Jag har sett tidigare shower, och hade velat vara med i bandet för jag har spelat gitarr i sju år, säger Anton Andersson.

Desirée Kavander och Ellen Kronberg hade sett fram emot ungdomsshowen 2021. Desirée Kavander, en ung flicka med vit t-skjorta, hästsvans och svart munskydd stirrar en annan flicka rakt in i ögonen på en mörk teaterscen. Bild: Linus Hoffman/Yle Nu ser de vidare mot en alternativ show istället. Ellen Kronberg, en flicka med svartvitrandig topp, glasögon och ett svartvitt Marimekkomunskydd står på en mörk teaterscen. Bild: Linus Hoffman/Yle

- Showen 2019 var en sådan fin upplevelse, så det kom som en chock att det inte blir igen, för det är jätteroligt och någonting jag brinner för, säger Desirée Kavander.

Det är klart att det finns värre saker som händer i världen, men... ― Riddo Ridberg

Riddo Ridberg tycker det är synd att det inte blir en ungdomsshow. Närbild av Riddo Ridberg, en man med lite hår, blått munskydd och en rödsvartrutig skjorta. Bild: Linus Hoffman/Yle

Riddo Ridberg som har regisserat de tidigare nio ungdomsshowerna konstaterar att det är vemodigt och tråkigt.

- Det är klart att det finns värre saker som händer i världen. Men det är synd för de ungdomar som varit med tidigare, för de ungdomar som ända sedan lågstadiet har hört om showerna och tänkt vara med, och det är synd om Pargasborna som haft det som en tradition att se dem, säger Ridberg.

"Gäller att tänka ett steg extra"

Det blir alltså ingen traditionell ungdomsshow.

I stället samlades ungdomar under veckoslutet till en workshop, där de fick pröva på allt det som hör till en show, med sånger, band, dans, teater, drama, kostymer och film.

Och så funderade ungdomarna på vad de kunde göra i stället för en traditionell ungdomsshow. För NoShow ska bli en show, trots att det med alla coronarestriktioner inte går att planera en show för publik.

- Med alla avstånd och säkerhetsåtgärder gäller det att tänka ett steg extra, men det går att ordna ungdomskultur, och roligt blir det i slutändan oavsett, säger producenten Lisa Taulio.

Lisa Taulio ligger som en nyfödd kattunge, då workshoppen hade teaterimprovisation. Lisa Taulio, en dam med svart tröja, jeans och ett ljusblått munskydd, ligger på en teaterscen med fingrarna utspärrade som en nyfödd kattunge. Bild: Linus Hoffman/Yle

"En överraskning både för oss och för publiken"

NoShow kunde vara en serie på webben, en film, en adventskalender eller något annat. Det ska ungdomarna själva bestämma under helgen.

Ellen Kronberg funderade på att de exempelvis kunde filma en video, där man dansar, spelar teater eller sjunger, så att alla får visa sina talanger, säger Kronberg.

- Det kommer att bli en överraskning både för oss och för publiken, för vi startar ju från noll, säger Kronberg.

- Jag hoppas att det kunde bli lika bra som de tidigare showerna, med all musik och allt som hör till, säger Andersson.



Anton Andersson har spelat lite i ett band, men skulle gärna spela med i showbandet också. Anton Andersson, en ung pojke med kort ljust hår, ljusblått munskydd och en grön munkjacka tittar rakt in i kameran. Bild: Linus Hoffman/Yle

Lång tradition av ungdomsshower fortsätter, men feelisen annorlunda

Desirée Kavander konstaterar att det inte är samma sak att uppträda för publik som att dansa för 200 blå, tomma stolar.

- Det kommer ju inte att bli samma feelis som under showen 2019 då vi väntade backstage: "Oh, my God! Publiken kommer in!", och man väntade på att se vilka bekanta som kom för att se den. Men en show blir det, säger Kavander.

Efter helgen kan alla intresserade Pargasunga anmäla sig till den nya showen NoShow.

Senast, i Cloud9, var ett 60-tal ungdomar med, både på och bakom scenen.

Ungdomsshowerna är sedan 20 år en tradition i Pargas. Efter Show2000 har de ordnats ungefär vartannat år, så att alla ungdomar i Pargas från högstadieåldern har en möjlighet att vara med om 2-3 shower.