I ett läge då kvällarna blir mörkare samtidigt som vi ska undvika kontakt med andra människor har psykoterapeut Åse Fagerlund ett råd på vägen:

Försök stanna upp på morgonen och fundera på vad som på riktigt är viktigt just den dagen. Finns det till exempel någon man kan hjälpa eller göra glad? Då man identifierat vad som är viktigt så försöker man så gott det går att under dagen prioritera just det