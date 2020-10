Juniorlejonen gör som NHL-klubbarna och spelar VM-turneringen i Edmonton-bubblan – landslagsledningen hoppas fortfarande på Kaapo Kakko till truppen

Finlands U20-landslag i ishockey kommer att spela junior-VM i liknande förhållanden som rådde under NHL-slutspelet. Turneringen spelas under strikta säkerhetsbestämmelser i en VM-bubbla i Edmonton.

Coronasituationen har lett till att turneringen blivit en dag längre än den ursprungliga planen, och matcherna kommer i gång redan på juldagen.

Dessutom var det tänkt att den ena gruppen skulle spela i Edmonton medan den andra gruppen skulle spela i Red Deer. Nu väljer man i stället att spela samtliga matcher i Edmonton, i Rogers Place-arenan.

Landslagstränaren Antti Pennanen säger att kartläggningen av spelarna lyckats överraskande bra trots den rådande coronasituationen.

– Vi hade två evenemang under juli och augusti som lyckades fint. Sammanlagt har vi fått koll på 40 till 50 spelare redan nu, säger Pennanen.

Den slutliga truppen blir aningen större än under tidigare år. På grund av coronaläget får man ackreditera tjugotvå utespelare och tre målvakter till VM, jämfört med 20+3 under normala omständigheter.

– Den slutliga uttagningen av VM-truppen kommer att ske i början av december. Den här gången kommer vi framför allt att fokusera på spelarnas mentala egenskaper, eftersom man kommer att vara en så lång tid i bubblan.

Som förberedelse inför VM-turneringen spelar Juniorlejonen också tre matcher mot Sverige i Malmö i början av november. För spelarna är matcherna viktiga när det handlar om att ge formbesked.

– Matcherna mot Sverige är spelmässigt viktiga, eftersom vi i dem får möjlighet att lära oss modellerna för vårt spel. Vi ser vilka spelare som har förmågan att anpassa sig till vårt spelsystem, säger Pennanen.

En stor del av den slutliga VM-truppen kommer att bestå av spelare som spelar i hockeyligan, Mestis eller inhemska juniorserier. Men landslagsledningen hoppas fortfarande på att också spelare från NHL kan bli aktuella. En sådan spelare kunde vara Kaapo Kakko.

– Tiden får visa vilka spelare som kan användas. NHL-organisationerna bestämmer vilka spelare de släpper i väg till VM-turneringen, så det är ännu för tidigt att säga något.

– Det är inte i våra händer. Men turneringen blir väldigt intressant och högklassig ifall NHL-klubbarna släpper sina spelare, säger Pennanen.