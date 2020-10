Kravaller mot coronarestriktioner i flera italienska städer

Bild: EPA-EFE/All Over Press

Polis och demonstranter drabbade samman under natten mot tisdagen Kravallutrustad polis Bild: EPA-EFE/All Over Press

Demonstrationer mot den italienska regeringens nya coronarestriktioner ledde till kravaller i flera städer under natten mot tisdagen.

I Turin plundrade demonstranter lyxbutiker och kastade smällare och fyrverkeripjäser mot polisen.

Kravallpolis kämpade för att försöka återställa ordningen i staden, som är huvudstad för den välmående regionen Piemont.

I Milan, i grannprovinsen Lombardiet, rapporteras demonstranter ha vandaliserat flera spårvagnar.

‒ Frihet, frihet, frihet, ropade folkmassan som drabbade samman med polis i stadens centrum.

För många småföretagare kan de nya restriktionerna bli ödesdigra Kravallpolis står framför en stor iphone-reklamskylt Bild: EPA-EFE/All Over Press

Italiens coronasiffror har skjutit i höjden under hösten. Under de två senaste veckorna har Italien registrerat 275 coronafall per 100 000 invånare.

På söndagen beslutade regeringen att på nytt skärpa restriktionerna för att försöka stoppa spridningen.

Enligt de nya reglerna ska barer och restauranger stänga senast klockan 18. Alla teatrar, gym, simhallar och konserthallar stängs.

Alla fotbollsmatcher spelas utan publik.

Ska rädda julen

Reglerna gäller fram till den 24 november. Enligt premiärminister Giuseppe Conte strävar regeringen efter att kunna lätta på restriktionerna inför julhelgerna.

‒ Vi kommer att få utstå lite lidande i november, men om vi står ut med restriktionerna kommer vi kanske att kunna slappna av lite i december, sa han.

Under vårens katastrofala coronautbrott i norra Italien var italienarna villiga att följa regeringens strikta coronaregler. Men nu verkar många ha tröttnat.

De nya restriktionerna hotar också bli dödsstöten för många mindre företag.

Polisen använde bland annat tårgas under nattens kravaller En polis avfyrar tårgas Bild: EPA-EFE/All Over Press

Redan på måndagen hölls demonstrationer i tiotals städer.

Regeringen försöker dämpa oron med ett nytt stödpaket till företagen som ska presenteras senare på tisdag.

Pandemitrötthet

Oroligheterna i Italien hotar att återspeglas i länder runt om Europa, där regeringar balanserar mellan behovet av nya restriktioner och den frustration som stora delar av befolkningen känner över att pandemin fått ny fart.

‒ Det råder inget tvivel om att Europa nu är epicentum för sjukdomen, sa WHO:s krischef Michael Ryan under en presskonferens på måndagen.

Världshälsoorganisationen oroar sig över att smittkurvorna i Europa pekar brant uppåt. Det har lett till att trycket på sjukhusen och speciellt intensivvården ökat i flera länder.

‒ I många städer ser vi att bäddarna fylls för snabbt och vi ser projektioner som varnar för att intensivvårdsavdelningarna kan vara fulla inom några dagar, sa WHO-experten Maria Van Kerkhove.

Tjeckien är ett av de svårast drabbade länderna (över 1 280 fall per 100 000 invånare) och där planerar regeringen ett nattligt utegångsförbud för att bromsa spridningen. Liknande förbud har redan införts i Spanien och Frankrike.

Frankrike förbereder även ytterligare skärpningar av restriktionerna. President Emmanuel Macron och hans regering väntas ta beslut om nya åtgärder under de närmaste dagarna.

Det betyder ökat tryck på en sedan tidigare pandemitrött befolkning.

Källor: AFP, Reuters