Såhär vill regeringens expertgrupp halvera trafikutsläppen: 700 000 elbilar, cykel till jobbet och vägtullar

I dag publiceras en rapport som regeringen har beställt av Aalto-universitets och VTT:s experter. Lösningen är elbilar, hårdare bränslebeskattning och vägtullar.

Enligt regeringsprogrammet ska växthusgasutsläppen från trafiken och transporterna ska halveras fram till 2030 och utsläppen ska ner till noll före 2045.

Det bästa sättet att halvera utsläppen är att ransonera bränslekonsumtionen genom utsläppshandel, anser gruppen. Det näst bästa alternativet är att höja bränsleskatterna så att CO2-utsläppen beskattas kännbart.

Det är landsvägstrafiken som nu är under lupp, eftersom trafiken som helhet utgör en femtedel av de finländska utsläppen och 94 procent av all trafik kommer just från vägtrafiken.

700 tusen elbilar på våra vägar inom tio år

Enligt arbetsgruppen behövs en massiv satsning på elbilar. Arbetsgruppen vill att det ska finnas 700 000 elbilar på våra vägar 2030 - och en klar majoritet av dem ska vara bilar som enbart går på el. Också tankningsstationer för biogas- och elbilar måste garanteras. EU-lagstiftningen borde också stöda tillgången på både person- och paketbilar som går på biogas.

Också låginkomsttagarna ska ha råd med miljövänligare bilar

Det behövs också tillräckligt med utsläppssnåla bilar andrahandsmarknaden. Det här för att också låginkomsttagarna ska ha råd att övergå till miljövänligare bilar. Arbetsgruppen föreslår också understöd för de företagare som köper eldrivna lastbilar.

Gå, cykla eller åka kollektivt

Kilometerantalet för personbilarna ska låsas på fjolårets nivå. Vi ska också åka kollektivt betydligt mera år 2030. Arbetsgruppen uppmanar oss också att promenera och cykla till jobbet. Arbetsgruppen vill garantera att kollektivtrafiken funkar också under kristider. Det här är en lärdom av den pågående coronakrisen.

Regeringens verktyg: utsläppshandel, skattehöjningar och vägtullar

Mest handlar det i alla fall om att göra de fossila bränslena dyrare. Arbetsgruppen har listat vilka verktyg som finns i verktygslådan - och de är utsläppshandel för bensin och diesel, skattehöjningar av olika slag och vägtullar.

Finansministeriet har en arbetsgrupp som jobbar på en förnyelse av bränslebeskattningen. Arbetsgruppen rekommendationer kommer till våren.

Svår nöt för regeringen - låginkomsttagare, glesbygd och exportföretag ska kompenseras

En liten brasklapp finns det om att låginkomsttagare, glesbygd och exportföretag ska kompenseras för höjda bränslepriser och tuffare beskattning. Det här eftersom hela paketet är svårsmält för hela regeringen.

Centern meddelade i går att partiet motsätter sig höjningar av bränslepriserna - och det med näbbar och klor.

De andra regeringspartierna vill helst inte alls kommentera saken.

Till och med De gröna har varit återhållsamma i sina kommentarer.

Inrikesminister Maria Ohisalo kommenterar arbetsgruppens rapport på sin blogg. Hon konstaterar att det inte är möjligt att få ner utsläppen från vägtrafiken på ett sätt som är behagligt för alla.

- De åtgärder som regeringen vidtar måste vara tillräckligt effektiva, skriver Ohisalo. Vi måste få ner utsläppen till en hållbar nivå.