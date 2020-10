Så vad krävs det då för en finländsk bobollsspelare att bli en europeisk toppspelare i baseboll?

– Att träffa bollen är det svåraste. Men som sagt är 5-10 år det realistiska målet. Ifall vi hittar talangfulla 15-åriga juniorer nu så är de garanterat på rätt nivå inom den tidsramen, säger Ropponen.

Men om man skulle byta gren i vuxen ålder? Hur länge tar det innan man kan mäta sig mot toppmotstånd?

– Det beror förstås på spelpositionen och färdigheterna. Men om vi till exempel har en kille som kan kasta bollen ens lite under 90 engelska miles i timmen så skulle han med målmedveten träning vara en pitcher på europeisk toppnivå nästa sommar, säger Ropponen.

– De bästa spelarna i Superpesis kunde till exempel vara aktuella, tillägger han.

Pitching – alltså att kasta bollen till den som ska slå den – är momentet i baseboll som Ropponen lyfter fram om och om igen. Det är där som Finland nämligen kan hävda sig inom grenen.

Det som man också i boboll lär sig är att kasta bollen hårt. I baseboll ska man ändå också träffa ett litet område ovanför hemmabasen (så kallad strike zone), så man måste dessutom ha kontroll över bollens flygrutt.

Det är det som är den största utmaningen just nu.

– Armrörelsens hastighet är A och O. Får man iväg bollen 88-90 miles i timmen med tillräckligt bra kontroll så är du aktuell för ett toppuniversitet i USA. Får du upp farten till 95 mph så kan du ta dig hela vägen till MLB, säger Ropponen.