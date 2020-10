GrIFK utmanade mångfaldiga mästarna och höll Cocks på tårna matchen ut – Källman: "Helsikes bra att fortsätta härifrån"

Cocks fortsatte sitt segertåg i handbollsligan, då laget slog GrIFK i Riihimäki. Men GrIFK såg till att hemmalaget hölls på tårna matchen ut. BK-46 hade däremot en motig start, men vände och vann i Åbo.

GrIFK gjorde en praktinsats i Riihimäki och i första halvlek lyckades gästerna utmana Riihimäkilaget på allvar. GrIFK hade en svidande hemmaförlust mot HIFK i bagaget och var taggade ut i fingerspetsarna.

GrIFK lyckades dra upp en tvåmålsledning flera gånger under första halvlek och efter 24 minuter stod siffrorna 14–12 till gästerna efter Anthony Hellakoskis fullträff. Men bara två minuter senare hade hemmalaget kvitterat till 14–14 genom Evgeny Semenov. Grankullas Richard Sundberg och Anthony Hellakoski stod ännu för varsin fullträff, men Cocks tog slutligen hem första halvlek med siffrorna 17–16.

Källman: "En bra match av oss"

Cocks-tränaren Boris Dvorsek kunde inte annat än berömma motståndarna.

– GrIFK spelade väldigt bra idag. Vi inledde dåligt och vårt försvar läckte. Det ska vi nu åtgärda.

I andra halvlek bjöd Grankullalaget fortsättningsvis på ett tufft motstånd, men Cocks höll ledningen från början till slut. Grankullas bästa målskytt Anthony Hellakoski gjorde fyra av sina sex mål i matchen i den andra perioden och lyckades pricka in två bollar alldeles i slutminuterna, men det hjälpte inte. Slutsiffrorna stod 30–28 i Riihimäki.

GrIFK:s tränare Mikael Källman skrädde inte orden efter matchen.

– Det var en bra match av oss. Helsikes bra att fortsätta härifrån. En tajt och bra match.

Cocks är nu uppe i 12 poäng och ligger tvåa i tabellen efter Dicken som har lika många poäng, men spelat en match färre. GrIFK är femma.

BK-46 vände och vann i Åbo

I Åbo var hemmalaget på hugget och ledde efter första halvlek med 21–16. BK:s tränare Andreas Rönnberg konstaterade efter matchen att han var rädd att de skulle få problem och det fick de också.

– Vi hade problem bakåt i försvaret och släppte för lätt igenom dem, konstaterade Rönnberg.

Men när laget kom tillbaka på plan efter pausvilan, såg det helt annorlunda ut. BK-46 började ösa in mål och efter dryga 40 minuter in i andra halvlek lade Jac Karlsson in kvitteringen 25–25. Och där vände matchen.

BK-46 Linus Lindberg som stod för hela 11 fullträffar i matchen konstaterar att laget spelade klart aggressivare i andra halvlek.

– Och vi tog vinsten, jag är nöjd över att vi kunde vända det.

Slutsiffrorna stod 35–38 och BK-46 kunde åka hem med full poängpott i bagaget. BK ligger nu trea i tabellen med 10 poäng efter Dicken och Cocks. ÅIFK är sjua med fyra poäng.

Resultat:

Cocks–GrIFK 30–28 (17–16)

Cocks: Ivan Mosic 9, Teemu Tamminen 6, Yury Lukyanchuk 5, Vitalie Nenita 4, Evgeny Semenov 4, Djordje Djekic 1,

Stefano Arcieri 1.

GrIFK: Anthony Hellakoski 6, Richard Sundberg 5, Alexander Qvist 4, Daniel Lång 3, Alexander Lång 3, Jere Kantee 3, Robin Granlund 2, Ville Viljanen 1, Kalle Kankaanpää 1.

Publik: 183

ÅIFK–BK-46 35–38 (21–16)

ÅIFK: Peik Sjöblom 9, Andreas Nyström 7, Oscar Berglund 6, Niklas Manderoos 6, Isak Lehvonen 5, Valter Georgs 2.

BK-46: Linus Lindberg 11, Jac Karlsson 7, Nicholas Mavrostomos 5, Sebastian Säkkinen 5, Albert Lindholm 5, Linus Sjöman 3, Jonathan Roos 2.

Publik: 151