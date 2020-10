Italienska högerextremister och frustrerade fotbollssupportrar hakar på missnöjet mot nya coronaregler i Italien

Demonstranter i Rom under en våldsam protest mot coronarestriktioner i Italien.

På tisdagskvällen protesterade maskerade män mot de nya coronarestriktionerna i Italien. Demonstranter i Rom under en våldsam protest mot coronarestriktioner i Italien.

Efter att både coronainfektionsfallen och antalet döda igen börjat stiga i Italien måste restauranger och barer nu stänga klockan 18. Missnöjet kokar på gatorna både i det fattiga söder och i det rika norr. Den politiska oppositionen har ändå svårt att utnyttja missnöjet - ingen vågar på allvar utmana en politik som försöker värna folkhälsan.

Italien har drabbats hårt av coronavirusets spridning också nu under hösten. Under de senaste dagarna har det bekräftats omkring 20 000 nya coronainfektioner per dag i Italien.

På tisdagen rapporterade italienska hälsomyndigheter att 221 personer avlidit efter att de smittats av coronaviruset.

Det är det högsta antalet döda på en dag sedan mitten av maj.

Fotbollssupportrar med i protesterna

Premiärminister Giuseppe Conte har under hösten sagt att regeringen in i det sista vill undvika en lika omfattande nedstängning som den som gällde i våras.

På måndagen infördes nya landsomfattande begränsningar som tvingar bland annat restauranger och barer att stänga klockan 18.

Det blir också förbjudet att dricka alkohol utomhus efter klockan 18.

I tiotals italienska städer, bland annat i Milano, Turin, Rom och Neapel drog folk på söndagen och måndagen ut i protester mot de nya restriktionerna.

Brinnande bråte efter kravallerna i Turin i måndags dokumenterades både av aktivister och av pressfotografer. En del av demonstranterna i en protest mot coronarestriktioner i den italienska staden Turin bränner bråte på gatan.

På vissa håll urartade protesterna i kravaller och bråk med polisen.

- Hittills har demonstrationerna varit väldigt små, oftast med några hundra deltagare. Tills vidare är det väldigt få som visar sitt missnöje genom gatuprotester, säger den finsk-italienska fackboksförfattaren Anton Monti till Svenska Yle.

Vem är det som demonstrerar?

- Det är en blandad grupp, men där finns också en del radikalare ultras från fotbollssupporterkretsarna som tar ut sin frustration genom att bråka med polisen.

Anton Monti syftar på att den italienska fotbollen länge spelat för tomma läktare, med undantag för den dryga månad i början av hösten då Serie A tillät 1 000 åskådare per match.

Från måndag 26 oktober spelas Serie A-matcherna igen för tomma läktare.

- I Italien har fotbollsarenan traditionellt varit den plats där unga italienare fått utlopp för sin frustration och ibland härjat med polisen. Fotbollssupportrarna har inte på väldigt länge haft en arena där de kan visa upp sig - därför har en del av dem dragits med i protesterna mot restriktionerna, säger Anton Monti.

Främst fredliga demonstranter, ett fåtal högerextrema



Också forskaren Marco Siddi på Utrikespolitiska institutet bedömer att protesterna tills vidare varit marginella. Han beskriver protesterna som en alarmklocka i samhället.

Uteserveringen invid Arena di Verona - och andra restauranger i Italien måste stänga klockan 18. Inom restaurangbranschen är folk oroade för sin ekonomi. Uteserveringarna invid Arena di Verona och andra restauranger i Italien måste från och med 26 oktober stänga redan klockan 18 som ett led i Italiiens försök att stävja coronavirusets spridning.

- På gatorna och torgen fanns främst fredliga demonstranter - många från restaurangbranschen som är oroade för sin ekonomi. Men en del av demonstrationerna infiltrerades av högerextrema aktivister, till exempel i Turin. Det var i första hand de högerextrema aktivisterna som slog sönder fönster och kastade saker på polisen - det var också de som greps av polisen, säger Marco Siddi.

Enligt Anton Montis bedömning är det hittills väldigt få politiska aktörer inblandade i protesterna. På veckoslutet slogs demonstranter och högerextrema aktivister i Rom med polisen under en av protesterna.

Antalet högerextrema aktivister som deltog i kravallerna var enligt olika uppgifter allt från några tiotal till några hundra.

- Det är viktigt att placera detta i ett italienskt sammanhang. Om några hundra personer demonstrerar i mångmiljonstaden Rom och på pressbilderna syntes ett tiotal kända nyfascister - ja då är det inte fråga om någon stor politisk rörelse, säger Anton Monti.

I samband med kravallerna i Turin i måndags stal två personer lyxprylar från Gucci i centrala Turin. Totalt 11 personer greps under tisdagen för skadegörelse. Flera lyxvaruhus plundrades i Turin av några av dem som protesterade mot den italienska regeringens coronarestriktioner. Bild: Copyright � 2020 BACKGRID UK

En del av demonstrationerna infiltrerades också av anarkister från den politiska vänsterkanten.

Det sade Federico Cafiero de Raho, som är Italiens nationella åklagare för terrorism och organiserad brottslighet, till nyhetsbyrån AP under tisdagen.

Oron är stor inom servicebranschen



Under de senaste dagarna har också anställda inom restaurangbranschen och affärsidkare ordnat mindre demonstrationer mot de nya restriktionerna i Italien.

En restaurang i centrala Neapel protesterar mot den italienska regeringens nya regler som tvingar restaurangerna att stänga klockan 18. Krögarna har hängt två dockor och en likkista utanför restaurangen. En banderoll utanför restaurangen lyder: "Vi hoppas på stöd från regeringen för att det inte ska sluta så här." En restaurang i Neapel protesterar mot den italienska regeringens restriktioner med att hänga två dockor och en likkista utanför restaurangen. En banderoll utanför restaurangen lyder: "Vi hoppas att regeringen hjälper oss så att det inte ska så här illa"

- Oron är förstås väldigt stor till exempel i Neapel där arbetslösheten sedan förr är hög. Barpersonal, servitörer och andra som är jobbar inom servicebranschen är nu illa ute och tröskeln att protestera är säkert ganska låg. Ändå ser jag ingen större revolt bakom hörnet i Italien, säger den finsk-italienska fackboksförfattaren Anton Monti.

På tisdagskvällen godkände den italienska regeringen ett ekonomiskt paket på 5,4 miljoner euro riktat direkt till restauranger och andra serviceidkare som drabbas av de nyss införda restriktionerna.

Svårt att utmana en politik som försöker rädda liv

Italiens premiärminister Giuseppe Contes regering godkände på tisdagen ett ekonomiskt paket på 5,4 miljoner euro för att stöda de företag och branscher som drabbas av de nya restriktionerna. Italiens premiärminister Giuseppe Conte presenetade ett stödpaket på 5 miljoner euro för att hjälpa de företag som drabbas av de nya italienska coronarestriktionerna.

Forskaren Marco Siddi på Utrikespolitiska institutet tror att det är svårt för oppositionspartierna att utmana de restriktioner som införts för att skydda befolkningens hälsa.

Italiens erfarenhet under våren då omkring 35 000 personer dog efter att coronaviruset svepte in över Italien finns som en självklar påminnelse på allas näthinnor.

- Det är väldigt svårt för oppositionen att utnyttja missnöjet mot restriktionerna. Få törs säga att restriktionerna är irrelevanta och att Italien borde ha en slappare policy, säger Marco Siddi.

Marco Siddi tror att Italien kommer att fortsätta med en balansgång där nya restriktioner går hand i hand med en delvis öppen ekonomi.

- Om infektionsläget inom de närmaste veckorna inte förvärras tror jag att en nedstängning kan undvikas.

- Den italienska regeringen kan också jämföra sig med andra europeiska länder där epidemiläget är värre än i Italien. Så länge de andra länderna låter bli att införa en total nedstängning så är tröskeln för en full lockdown hög i Italien, säger Marco Siddi, forskare på utrikespolitiska institutet i Finland.