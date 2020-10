Efter #metoo: Sexuella trakasserier inom servicebranschen ökar

Vi bad om era upplevelser av sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Här är några av de som blivit trakasserade av kunder.

Ordningsvakten

“Som ordningsvakt var jag van med att (oftast kvinnor) klämde mig på rumpan och blev närgångna då de var fulla. Stundvis kände jag mig äcklad av att personer trodde sig kunna behandla mig hur de vill, för att jag var på jobb i den uniform jag bar. Speciellt under #metoo försökte jag ta upp problemet med att allt tafsande och trakasserande är oacceptabelt, oberoende av offrets kön, men fick höra kommentarer som "mäns roll i #metoo är att vara förövarna, inte offer".”

Servitören

“Jag jobbade på en nattklubb/bar/hotell som servitris och receptionist. Där förekom varje natt och kväll sexuella trakasserier av kunderna. Kunder som tafsade då de skulle betala in sig, gamla gubbar som tog en runt midjan/röven då man serverade dem och massor med olämpliga sexuella kommentarer. Jag anmälde inte till min chef eftersom vi aldrig haft diskussionen om hur man ska gå tillväga när sånt händer. Jag kände också att min chef inte var så involverad i mitt arbete och att hen inte heller brydde sig så mycket, vilket gjorde det ännu svårare att ta upp. Det var även svårt att veta hur och när man skulle sätta en gräns och hur mycket man kunde säga till då man skulle agera ”professionellt” på jobbet mot kunderna. Ni vet, ”kunden har alltid rätt”. Jag fick helt enkelt bara stå ut med det. Jag nämnde det som hände till de vakter som jobbade på nattklubben, och en del av dem var mycket förstående och ville hjälpa till. Andra ryckte på axlarna och sa ”lite ska man väl tåla”.”

Kafébiträdet

“Jag jobbade på kafé som ung tjej. Många var osakliga, främst äldre män men också yngre och enstaka kvinnor. Gjorde snuskiga skämt, gav komplimanger som gjorde mig obekväm, bad om nummer etc. Hade till och med en kollega som blev bjuden på resa med en kund hon knappt talat med "för att hon var så söt". Vi förväntas bara le och ta emot, en gång när jag sa ifrån på skarpen blev kunden upprörd och tyckte det hörde till mitt jobb att vara okej med att någon ger komplimanger åt mina bröst. Jag nämnde det vid många tillfällen till min chef som sa att om kunder beter sig störande får vi be dom gå eller vägra servera dem. Han sa också att man bra kan be honom säga till kunder att avlägsna sig. Han var en bra chef och höll oss alltid om ryggen, men be nu sen en man som är dubbelt så stor som du att gå därifrån när kaféet är tomt och du är ensam på jobb. När jag var på jobb med min (manliga) chef kom kommentarer mycket mer sällan.”

Försäljaren

“Jag sommarjobbade på en matbutik när en äldre man ville ha hjälp med att hitta en produkt. Väl framme vid hyllan tyckte han det var lämpligt att kommentera min kropp och undrade sen om jag var imponerad av hans armmuskler. Osäker och ung skrattade jag bort det, men idag skulle jag säkert ha sagt ifrån. Sjukt obehagligt. Jag anmälde inte för i stunden förstod jag kanske inte att det var något som skulle gå att anmälas. I serviceyrket hör det nästan till att man som kvinna ska behöva tåla att höra och uppleva en hel del. Kan tänka mig att andra kvinnor i servicesektorn känner igen sig i att vara tvingad att vara kunden till lags och stå ut med sexistiska skämt, opassande kommentarer, flin och blickar, trots en väldigt obekväm situation."

Den minderåriga föräljaren

“En kund som var bekant med ägarna diskuterade upprepade gånger med mig om sitt sexliv, om hur han trodde mitt sexliv såg ut, frågade frågor gällande mitt sexliv som absolut inte han hade något att göra med. Han körde efter mig när jag åkte hem från jobbet, och sade sig bara ”råka köra förbi för han skulle till butiken”, och han hade på något sätt skrivit upp vilka tider jag började och slutade och kom dit då i princip varje dag och stod och diskuterade obekväma, oförskämda och väldigt opassande saker med mig - som då ännu var minderårig. Jag pratade med en jämnårig kollega och hen hade upplevt liknande beteende av denna man. Vi vågade aldrig gå vidare med detta då det var en bekant till vår arbetsgivare och vi var rädda att mista jobbet. Synd nog så är det ofta de utsatta som får skulden, och inte gärningspersonen.”