Är du tuffa och framgångsrika Clara eller romantiska men vilsna Aron? Eller kanske "leave it to the universe" -Anita? Testa vilken karaktär från hitserien du är!

Älska mig är en prisbelönt svensk dramakomedi som är regisserad av Josephine Bornebusch. Den handlar om hur olika generationer hanterar kärlek, sorg, passion och relationer. Du kan kolla första säsongen av Älska mig på Yle Arenan!