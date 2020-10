Coronaviruset i Österbotten - 30.10

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Ett nytt fall i Södra Österbotten - distriktet tillbaka på basnivån

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar om ett nytt fall.

Den regionala coronagruppen konstaterade igår, torsdag, att distriktet nu har gått tillbaka från accelerationsfasen till basnivån.

Incidensen är 8,3 per 100 000 under de senaste 14 dygnen och 3,1 under de senaste 7 dygnen.

Den positiva andelen av antalet tagna prov har sjunkit till 0,3 procent.

Även om man nu åter befinner sig på basnivån rekommenderar gruppen distansarbete och att man använder munskydd i kollektivtrafiken, i allmänna utrymmen och inom andra stadiets utbildning och på högskolorna.

Dessutom rekommenderar man fortfarande att folk inte reser till Vasa sjukvårdsdistrikt eller till huvudstadsregionen.

Tre nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Distriktet meddelar på fredag om tre nya fall.

Incidensen är nu 86 per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen.

Det totala antalet fall är 931.