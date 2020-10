Nyheter på ett helt nytt sätt, coronabevakning och berörande innehåll - Svenska Yle premierade årets bästa innehåll

Svenska Yle delade den 30 oktober ut sina årliga innehålls- och språkpriser. Listan över pristagare vittnar om det breda utbud som Svenska Yle bjuder publiken på. Den här gången skedde prisutdelningen virtuellt på grund av coronaläget.

Årets vinnare är:

Nyheter på lätt svenska - årets bästa audioinnehåll

Priset för årets bästa audioinnehåll gick till Nyheter på lätt svenska: Anna Savonius, Ann-Lis Fredriksson, Camilla Kivivuori, Joakim Rundt och Axel Ridberg.

En viktig del av Svenska Yles uppdrag är att också specialgrupper i samhället ska kunna följa med nyheter, och det har de här talangfulla redaktörerna skapat förutsättningar för. Redaktörerna för Nyheter på lätt svenska har genom att läsa nyheterna långsammare och genom att använda ett enklare språk med enklare satsbyggnad framgångsrikt nått ut till de målgrupper som normalt har svårt att ta till sig nyheter på allmänspråk i radio, tv och på webben. Tydligheten är A och O och redaktörerna har noga sett till att det inte finns tolkningsmöjligheter i nyheterna. Svenska Yle var först i landet med att lansera radionyheter på lätt svenska och satsningen har mottagits med glädje hos målgruppen.



Här kan du ta del av innehållet

Yle Huvudstadsregionen - årets bästa videoinnehåll



Priset för årets bästa videoinnehåll gick till Yle Huvudstadsregionen med Petter Blomqvist, Christoffer Kaski och Lukas Rusk i spetsen.

Då man känner engagemang och iver över sitt jobb syns det också i slutprodukten. Även då deadline står bakom dörren och resurserna tryter kan man göra ett fantastiskt resultat om man har ett team bakom sig där humorn flödar och där det är tillåtet att testa sig fram. För årets bästa videoinnehåll belönas ett team som varit i framkanten vad gäller utvecklandet av videojobb på Svenska Yle. Det vinnande teamet har lyckats balansera snabb nyhetsrapportering med aktuella explainervideor kryddade med en stark dos av humor. Många av videorna har blivit virala, tack vare reportrarna som modigt lagt sig själva i blöt.



Här kan du ta del av innehållet

Så jävla duktig - året bästa mångmediala innehåll

Priset för årets bästa mångmediala innehåll gick till Så jävla duktig: Michaela Rosenback, Johan Gullmets, Heidi Grandell-Sonck och Hasse Sundquist.

Genom gediget journalistiskt arbete och ett respektfullt bemötande av huvudpersonerna, lyckades redaktörerna skapa ett koncept som berörde på djupet. Kvinnorna i programmet satte ord på det som skaver i samhället och vågade tala öppet om sånt som många tiger om. Slutresultatet blev ett viktigt innehåll som väckte känslor, tankar och diskussion i Svenskfinland, inte minst tack vare redaktörernas engagemang och förmåga att bemöta publiken kring ett känsligt ämne.



Här kan du ta del av innehållet

Svenska Yles musiktest - årets bästa webbinnehåll

Priset för årets bästa webbinnehåll gick till Svenska Yles musiktest: Dan-Eskil Jansson.

Det behövs en expert på sitt område för att vecka efter vecka ro ihop ett innehåll som håller hög standard, är roligt, spännande och även i allra högsta grad informativt. Innehållet i fråga har delats tusentals gånger på sociala medier, folk har engagerat sig, svurit men också hurrat över denna långkörare. Startskottet gick redan för fem år sedan, den artonde september tjugohundrafemton för att vara exakt. Sedan dess har fredagarna på svenska.yle.fi förgyllts av mer eller mindre svåra frågor kring temat musik. Med upphovsmannens egna ord: Testa dina musikkunskaper och briljera för dig själv eller tävla med kompisen och se vem som får flest poäng! Varför inte ha en liten tävling på jobbet under kafferasten eller över en liten fredagspilsner efter jobbet på puben runt hörnet? Det är just det som Svenskfinland också gjort. Varje fredag.

Här kan du ta del av innehållet

Svenska Yle Lives coronabevakning - årets undantagssatsning

Priset för årets undantagssatsning gick till Svenska Yle Lives coronabevakning: Tove Virta, Johan Hellman, Martin Huldin, Sam Stäuber, Lena Rosenqvist, Mia Kyrö, Mikael Andersén, Markus Ekholm, Daniel Olin, Jonna Nupponen, Magnus Swanljung, Ann-Charlotte Åkerholm, Max Kivivuori och Max Salomaa.

Under den exceptionella våren var Svenska Yle starkt närvarande i finlandssvenskarnas vardag. På kort varsel lades rutiner och produktioner om för att möta de nya behov som uppstod, inte minst behovet av pålitlig fakta i ett osäkert läge. Från coronakrisens start fick publiken ta del av information och analys i realtid på Svenska Yle. Tack vare skickliga och flexibla redaktörer, programledare och teknisk personal roddes sändning efter sändning i land och svårtolkade regeringsinfon blev begripliga för publiken. Att förklara och begripliggöra är ett uppdrag som finns i kärnan av public service, och som teamet bakom Svenska Yle Lives coronabevakning klarade med bravur.

Här kan du ta del av innehållet

Strömsös första Knitalong - årets bästa sociala medier-innehåll

Priset för årets bästa sociala medier-innehåll gick till Strömsös första Knitalong: Lee Esselström.

När suget på liveinnehåll och sällskap under coronavåren var som störst drog Lee Esselström själv igång en serie insta-live hemifrån. Hon skapade en gemenskap runt #strömsökal1 där många delade bilder på sina projekt, hejade och hjälpte varandra, diskuterade. Med sitt innehåll har hon stärkt relationen till publiken. Innehållet är autentiskt, naturligt och oredigerat.

Här kan du ta del av innehållet

Svenska Yle Fake News Escape Room - årets insats

Priset för årets insats gick till Svenska Yle Fake News Escape Room: Anders Alanen, Björn Karlsson, Sandra Anttila, Johan Hellman och Mathias Heinänen.

Några uppfinningsrika eldsjälar med en sällsynt god fingertoppskänsla för vad som går hem hos en krävande målgrupp lyckades skapa ett helt unikt koncept som gjorde att Svenska Yle syntes, hördes och kändes på ett helt nytt sätt. Tack vare finurliga idéer, smarta lösningar och väl genomtänkt audiovisuell upplevelse blev Svenska Yle Fake News Escape Room ett dragplåster för den unga publiken på Helsingfors bokmässa. Ryktet om rummet spred sig snabbt bland både skolelever och andra besökare, och rummet var fullbokat från morgon till kväll. Konceptet utvecklades sedermera till ett en tvåspråkig version, som användes också på finskt håll.

Förutom innehållspriserna delades också följande priser ut:



Sex & sånt - Den Gyllene Räven

Jämställdhetspriset Den Gyllene Räven gick till Sex & Sånt: Malena Holmström, Matias Hertzberg och Dan Granqvist.

För en förnyelse som från start har tagit sig an att diskutera normer och fundera på många olika infallsvinklar kring sitt ämne. Att olika roller, läggningar och preferenser får plats under jämställda och fördomsfria former är förstås en förutsättning för att den här produkten ska försvara sin plats, men arbetsgruppen förstärker det arbetet genom sitt naturliga och avväpnande sätt att prata om det allra mesta inom sitt ämne. De utbildar, utmanar och underhåller precis som de sagt att de ska, men de är dessutom orädda och inkluderande.

Här kan du ta del av innehållet

Eva Brunell - Språkblomman 2020

Språkblomman gick till Eva Brunell.

Eva Brunell tilldelas Språkblomman för en pigg och kreativ insats i en videoserie om olika kroppsliga fenomen där hon på ett åskådligt sätt talar om allt från hicka till nysningar. Hennes förklaringar är välformulerade, kvicka och roliga.

Linus Hoffman - Språkpriset 2020

Svenska Yles språkpris gick till Linus Hoffman.

Linus Hoffman tilldelas Svenska Yles språkpris för sin kreativa och säkra språkbehandling. Han visar språklig experimentlusta och klurighet. Han har ett ledigt och engagerande sätt att intervjua såväl vuxna som barn. Som nyhetsredaktör på flera olika plattformar anstränger han sig för att omformulera och levandegöra byråkratiska och svårtillgängliga texter till en begriplig svenska. Han har ett stort intresse för det svenska språket och är den första att genast kolla upp ord och formuleringar om det råder minsta tvivel om uttryckssättet. Han är också ett stort stöd för kolleger i språkliga frågor.